أفاد ممثل ادعاء في البوسنة بأن الشرطة أطلقت النار على رجل وأردته قتيلا مطلع هذا الأسبوع بعد وقت قصير من إطلاقه النار في حادث أسفر عن مقتل طفل، وفقا لتقارير إعلامية.

وورد أن الرجل فتح النار على سيارة في مدينة فوكا، التي تقع في الجزء الذي يقطنه الصرب في البوسنة والهرسك. وتوفي طفل عمره 10 أعوام في الحادث. ولم ترد تفاصيل اخرى.

وأفاد تقرير لوكالة صرب البوسنة الجديدة "سرنا" بأن مطلق النار كان يعاني من مشكلات عقلية.

وتعقبت الشرطة المشتبه بأنه مطلق النار بعد أن تحصن في مبنى بالقرب من فوكا تابع لمسؤولي الغابات. ومع ذلك، لم يستجب للنداءات لتسليم نفسه، وأفادت التقارير بأنه استخدم في وقت ما قنبلة يدوية.

ومع ذلك، لم تنفجر القنبلة. وفي نهاية المطاف، قتل الرجل برصاص أحد أفراد وحدة قوات خاصة.