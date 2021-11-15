قال كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض برايان ديس إن مشروع قانون الانفاق الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 75ر1 تريليون دولار المتوقف في الكونجرس سيواجه التضخم بالنسبة للأمريكيين من خلال خفض تكلفة رعاية الأطفال والرعاية الصحية والإسكان.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ديس الذي يشغل منصب مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، قوله اليوم الأحد في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي ان ان" إن "كل هذه الأمور تساعد في خفض التكلفة بالنسبة للعائلات الأمريكية".

وقال إن الإنفاق الإضافي لم يضيف إلى التضخم لأنه سيتم "توفيره تماما" من خلال زيادة الضرائب على الشركات والأسر مرتفعة الدخل.

وأضاف ديس لبرنامج "هذا الأسبوع" على قناة "ايه بي سي" إنه واثق من أن مجلس النواب سيمرر مشروع القانون هذا الأسبوع ويحيله إلى الكونجرس.

ورفض تحديد ما إذا كان الرئيس سيلجأ إلى الاحتياطي الاستراتيجي من البترول للمساعدة في خفض أسعار البنزين.

وأضاف لشبكة "سي ان ان" إن "الرئيس أوضح أن كل الخيارات على الطاولة.. نحن نراقب الموقف بعناية كبيرة".