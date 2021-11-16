كريم طارق



ضمن حملاتهم المستمرة للقضاء على العمالة الهامشية والمخالفة لقانوني العمل والإقامة، شنت اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء أمس حملة على عدد من المواقع في محافظة الفروانية ومنطقة الجليب، وذلك بمشارك عدد من الجهات المعنية والمتمثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام، ووزارة التجارة، وبلدية الكويت.

وعلى هامش الحملة كشف نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع الحماية ورئيس اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء د.مبارك الجافور عن ضبط 43 عاملا مخالفا لقانون العمل، من بينهم عمالة منزلية ورعاة أغنام وغيرهما من العمالة حاملة الإقامات التي يمنع عملها في القطاع الخاص.

وأضاف أن اللجنة مستمرة في حملاتها المكثفة على مدار الاسبوع لتحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في القضاء على ظاهرة هروب العمالة المخالفة الى القطاع الخاص، مشيرا الى أن العمالة المخالفة في حملة اليوم تم ضبطهم في أحد المناجر ومواقع عمل مختلفة، وسيتم تسليمهم للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم.

وأهاب الجافور بأصحاب العمل والعمالة الى ضرورة الالتزام بقانوني العمل والإقامة تجنبا لاتخاذ اجراءات المتبعة، والمتمثلة في ابعاد العمالة واغلاق ملف صاحب العمل.