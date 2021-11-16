محمد راتب



أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن قطاع الصيد مازال يعاني من نقص العمالة بسبب عدم إصدار تصاريح جديدة للصيادين لبعض الملفات من القوى العاملة، موضحا أنه من القطاعات المستثناة من نسب العمالة الوطنية ولا يجوز التحويل منه. وذكر الصويان أن النظام الآلي في «القوى العاملة» رفض أكثر من 180 تصريح عمل وهناك أكثر من 300 ينتظر أصحاب الرخص حل المشكلة لتقديمها، مشيرا إلى أن الرفض بحجة أن الملف استكمل النسبة كاملة.



وأشار إلى أن الاتحاد وجه العديد من الكتب الرسمية للمسؤولين في «القوى العاملة» لحل هذه المشكلة، لافتا إلى أن قطاع الصيد في المنظومة السابقة كان مسموحا له بكامل تقدير الاحتياج وإصدار التصاريح من الخارج، أما الآن فمعظم ملفات رخص الصيد متوقفة عن استقبال طلبات تصاريح جديدة للصيادين من الخارج بحجة احتساب التصاريح السابقة على أنها استكملت النسبة.