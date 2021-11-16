عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وكيل وزارة الأشغال بالتكليف م.وليد الغانم أصدر تعميما إداريا بشأن تأجيل اختبارات الوظائف الإشرافية في الوزارة.



وجاء في التعميم أن الوزارة تعلن لجميع المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية ممن لم يتمكنوا من أداء الاختبارات أن آخر موعد لتقديم طلبات تأجيل الاختبارات 3 أيام عمل من تاريخ صدور التعميم «بتاريخ 14 نوفمبر»، مشيرة إلى أنه لن يتم النظر في الطلبات المقدمة بعد هذا الموعد، مع ضرورة إرفاق سبب عدم حضور الاختبار الذي تم إجراؤه بجامعة الكويت يوم السبت 16 أكتوبر 2021 على أن تسلم الطلبات بإدارة مكتب وكيل الوزارة.