تحت رعاية البنك الأهلي المتحد أطلقت لوياك السلسلة الثانية من ورش عمل المهارات المهنية الأساسية للطلبة من عمر 18 حتى 30 سنة، حيث تناولت الورش مهارات الذكاء العاطفي والتواصل الشخصي ومهارات القيادة بالإضافة إلى ورشة «المسؤولية المجتمعية» والتي تم تقديمها لموظفي البنك الأهلي المتحد.



وصرحت مديرة قسم التدريب المهني في لوياك ندى علي بوردانشي بأن «لوياك» تسعى دئما لتقديم برامج منوعة ومتطورة لخدمة الشباب في شتى المجالات، حيث تم تقديم الورش عبر منصة زووم بالتعاون مع المدرب جوزيف حرب وخليفة الخليفة ود.رندا دياب، وقالت: نسلط الضوء في هذه الورش على تطوير المهارات المهنية لدى الشباب وتمكينهم لنساعدهم في حياتهم الأكاديمية والعملية، حيث سيحصل الطالب في نهاية الورشة على شهادة خبرة يضيفها إلى سيرته الذاتية.



وأفادت فاتن التميمي - رئيس إدارة التواصل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية في البنك الأهلي بأن البنك يؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات في تنمية الفرد ضمن مسؤوليتها المجتمعية، وذلك من خلال دعم الدورات التدريبية المخصصة للشباب، حيث يعد الاستثمار في التنمية البشرية من أهم السبل التي تؤدي إلى رفعة المجتمع، وهو ما يتضح من خلال مشاركة البنك الأهلي المتحد في دعم الأنشطة الشبابية خلال الفترات السابقة.



الجدير بالذكر أن «لوياك» أطلقت السلسلة الأولى من ورش عمل المهارات المهنية الأساسية في نوفمبر الماضي برعاية البنك الأهلي المتحد، حيث تم تقديم 9 ورش عمل عبر منصة زووم وبالتعاون مع عدد من المدربين المختصين.