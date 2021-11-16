أسامة دياب



قام وفد منظمة هيئة الأمم المتحدة أمس بجولة تفقدية لمصنع إعادة تدوير الإطارات في منطقة السالمي، برئاسة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت د.طارق الشيخ، وتم تبادل الحديث حول الكثير من المحاور التي تخص البيئة وكيفية الحفاظ عليها.



وأثنى د.طارق الشيخ على القائمين على مشروع إعادة تدوير الإطارات، لافتا الى حجم الجهود الهائلة من قبل شركة ايبسكو العالمية بالتعاون مع جهات الدولة المتعددة ذات الصلة بالمشروع، معربا عن أهمية العمل على الاستدامة فيما يخص إعادة تدوير المواد ذات السمات الخاصة للمعالجة كالإطارات لخفض كمية النفايات وتعزيز الاقتصاد الكويتي بما يخص التصدير ودعم الصناعات المحلية المستدامة، آملا أن تكون هذه الخطوة بادرة نحو مستقبل مستدام في الكويت.



وعبر الشيخ عن بالغ فخره بما تقدم المهندسة الكويتية آلاء حسن لتعزيز البيئة المستدامة في الكويت بالتعاون مع شركائها، وذلك ينعكس على ما يمكن ان تقدمه الكويت دوليا كمثال يحتذى في الصناعات المستدامة، تزامنا مع التوجه الدولي والإقليمي والمحلي.



بدورها، أوضحت ممثلة شركة ايبسكو العالمية م.آلاء حسن أن فكرة إقامة مصنع لتدوير الإطارات في الكويت استلهمتها عند رؤيتها للأعداد الهائلة من الإطارات المتراكمة في منطقة جنوب سعد العبدالله، ورأت انه من الممكن أن تكون ذات فائدة كبيرة لتوفير السكن لعدد كبير من المواطنين، مما يستوجب إيجاد حل للإطارات، وتمت الموافقة على التوطين لمشروع إنشاء مصنع تدوير الإطارات لشركة ايبسكو العالمية نهاية عام 2017.



وتطرقت حسن إلى عملية نقل الإطارات من منطقة «ارحيه» التي كانت من دون شك أحد أكبر التحديات، مؤكدة انه تم نقل الإطارات بعد تقطيعها وكان يتوجب نقل مليون إطار شهريا طبقا للمخطط الزمني وتم تجميع وتخزين تلك الإطارات في مناطق معينة تفاديا لحدوث الحرائق والحوادث في المستقبل.



وتابعت: تم البدء بإنشاء مصنع الإطارات في السالمي على مساحة تقدر 20.000 متر مربع عام 2019 ويتكون المصنع من خط إنتاج بسعة إنتاجية لإعادة تدوير الإطارات تقدر بكميات تتراوح بين مليون و 3 ملايين إطار سنويا أي ما يعادل 8300 إطار شهريا، مشيرة إلى ان كمية الإطارات التالفة سنويا في الكويت تتراوح بين 1.5 و 2 مليون مما يمكن خط الإنتاج المتواجد في المصنع وبالسعة الإنتاجية له لحل المشكلة وتم الانتهاء من عمليات البناء الخاصة بالمصنع وتركيب خطوط الإنتاج في فبراير 2020.



وذكرت أن المصنع يقوم بعمليات التصدير بكميات كبيرة لكل من قطر والمملكة العربية السعودية ودول آسيوية من بينها الهند، مؤكدة أن تشغيل المصنع تم بجهود ذاتية ودون تكليف الدولة أي أعباء مادية.