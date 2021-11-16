أثنى رئيس نقابة العاملين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية عبدالرحمن الغانم على جهود وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع في دعم موظفي المؤسسة على مستوى كل الجوانب النفسية والمعنوية وأيضا الحفاظ على مكتسباتهم وحقوقهم الوظيفية، مؤكدا ان الشايع قام بمتابعة مشاكل الموظفين الإدارية مع مسؤوليهم وتمت تسوية الأمور بما يضمن للموظفين حقوقهم التامة.



وأشاد الغانم بالإجراءات التي اتخذها الشايع لحماية مكتسبات الموظفين الوظيفية على المستوى الإداري والمالي، ناهيك عن حرصه التام على الدعم المعنوي والنفسي لكل الموظفين في مختلف القطاعات من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها بين الحين والآخر والالتقاء بالموظفين بشكل مباشر والاستماع الى آرائهم وأطروحاتهم وشكواهم واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهها بالإضافة الى حثهم على مزيد من التفاني بالعمل وتقديم كل ماهو افضل لخدمة المواطنين طالبي الرعاية السكنية وتيسير الاجراءات بما يتناسب مع النظم واللوائح المعمول بها.