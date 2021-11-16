قال رئيس جمعية النسيم التعاونية حمد الصنيدح الظفيري ان مجلس إدارة الجمعية ماض في سياسته التسويقية الهادفة إلى تخفيف العبء عن المواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك من خلال التخفيضات والمهرجانات التسويقية التي تقيمها الجمعية على مدار العام.



وقال الظفيري على هامش افتتاح مهرجان شهر نوفمبر، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة سامي غازي الطفيري ورئيس لجنة المشتريات خالد السميحان العنزي وأمين الصندوق سلطان ملبس المطيري ومدير الجمعية فلاح الرجعان ومدير العلاقات العامة نايف الشملاني إن الجمعية حرصت من خلال جميع مهرجاناتها على تقديم السلع ذات الجودة العالية وذلك في إطار سعيها نحو التميز والتفوق على مستوى جمعيات الكويت



وأوضح أن التخفيضات في هذا المهرجان تستهدف اكثر من 350 صنفا من المواد الاستهلاكية والغذائية، مشيرا إلى أن نسبة التخفيض تصل إلى 70%، مشيرا إلى أن المهرجان سيكون في الأسواق المركزية لجمعية النسيم التعاونية، وسيستمر حتى نهاية شهر نوفمبر.



بدوره، قال رئيس لجنة المشتريات خالد السميحان إن سياسة جمعية النسيم التعاونية في عمل المهرجانات التسويقية المتميزة على مدار العام، حظيت برضا واستحسان أهالي المنطقة من المساهمين والمقيمين.