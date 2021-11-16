شاهين الغانم: نتوقع إقبالاً كثيفاً على الاكتتاب نظراً لثقة المساهمين والعملاء الكبيرة بالبنك

إتاحة الاكتتاب إلكترونياً لتوفير الوقت والجهد على المكتتبين.. ضمن إستراتيجيتنا الرقمية

خلدون الطبطبائي: «المقاصة» حريصة على توفير أحدث الخدمات الرقمية لمساهمي «وربة»

ثقة البنك بخدمات الشركة تأتي نتيجة لنجاح «المقاصة» بتطبيق إستراتيجيتها نحو التحول الرقمي

أعلن بنك وربة، إثر موافقة الجمعية العامة غير العادية، عن زيادة رأسماله بنسبة 26.984%، وذلك من 1.575.000.000 سهم، ليبلغ ملياري سهم، على أن تطرح هذه الأسهم الجديدة للاكتتاب العام وتخصص للمساهمين المقيدين بسجلات مساهمي البنك بتاريخ الإصدار، حيث يكون قدر هذه الزيادة بواقع 425 مليون سهم، على أن تكون علاوة الإصدار لكل سهم 95 فلسا تضاف للقيمة الاسمية للسهم البالغة 100 فلس.



وأوضح البنك في بيان صحافي أنه يمكن الاكتتاب في زيادة رأس المال إلكترونيا لـ 51.000 سهم أو أقل، حيث يتم السداد من خلال خدمة الدفع الإلكتروني «K-net»، وذلك عبر اتباع خطوات بسيطة من خلال زيارة الرابط: «https://www.ipo.com.kw».



وأضاف ان المكتتب سيقوم بتسجيل الرقم المدني/ رقم السجل التجاري ويعمل النظام على تحديد أحقيته في الاكتتاب من عدمها، بعدها يقوم بتسجيل عدد الأسهم المرغوب الاكتتاب بها ومن ثم تسديد القيمة المالية عبر خدمة الدفع الإلكتروني.



إقبال كثيف



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم: «نتوقع إقبالا كثيفا على الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، نسبة إلى الثقة الكبيرة التي يحصدها البنك اليوم بين أوساط المساهمين والعملاء، وبناء عليه ارتأينا أن نتيح الاكتتاب إلكترونيا للمكتتبين، وذلك لتوفير الوقت والجهد عليهم وهذا ما يتماشى مع استراتيجيتنا التنموية الهادفة إلى إيجاد حلول مرنة رقمية لكافة التعاملات المصرفية».



وأضاف الغانم: «أما بالنسبة للراغبين في الاكتتاب بأكثر من 51.000 سهم، فيمكنهم الدخول إلى الرابط ذاته لطباعة وثيقة بيانات الاكتتاب وإضافة الاسم والرقم المدني/ رقم السجل التجاري وعدد الأسهم المرغوب الاكتتاب بها وقيمتها ومن ثم يمكنهم التوجه الى البنك الخاص بهم وتقديم صورة بيانات الاكتتاب المطبوعة من الرابط ومن ثم القيام بتحويل المبلغ المطلوب الى الحساب المصرفي المخصص لزيادة رأسمال بنك وربة كمبلغ صاف من دون خصم أي رسوم».



وعلى اثرها، يقوم المكتتب بالحصول على قسيمة إيداع أصلية بالمبلغ المحول من البنك الخاص به والتوجه الى وكيل المقاصة والإيداع (الشركة الكويتية للمقاصة) لاستكمال الإجراءات المتبقية من تقديم المستندات وتعبئة نموذج الاكتتاب. وبعد الانتهاء من الإجراءات يتم تسليم المكتتب إيصالا مقابل الاكتتاب.



تعزيز قاعدة رأس المال



ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب سهما واحدا ولا يوجد حد أقصى لملكية أسهم البنك باستثناء من يرغب في التملك لنسبة 5% أو أكثر من أسهم البنك فيجب الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي بهذا الشأن. وإثر انتهاء فترة الاكتتاب والتخصيص النهائي واستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة يتم إصدار إيصال أسهم ليتم إدراجها وتداولها في بورصة الكويت دون أي قيد.



تجدر الإشارة إلى أن بنك وربة قد بادر الى زيادة رأسماله وفق معطيات ارتكزت على أدائه واستراتيجيته، وتهدف الزيادة الى تعزيز قاعدة رأسمال البنك وفق معايير لجنة بازل 3 لكفاية رأس المال والأغراض العامة للبنك.



وختم الغانم، مؤكدا أن زيادة رأس المال عامل مساعد لضخ استثمارات إضافية في تطوير بنية البنك الرقمية وبالتالي تقديم خدمات مصرفية رقمية عالية الجودة وأيضا للتوسع الجغرافي عبر إنشاء وافتتاح أفرع جديدة عبر أرجاء الكويت.



من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة خلدون الطبطبائي عن سعادته لهذا التعاون المثمر بين بنك وربة والشركة الكويتية للمقاصة، مؤكدا حرص الشركة على توفير احدث الخدمات الرقمية لمساهمي بنك وربة من خلال نظام IPO Kuwait والذي يتميز بالمرونة وسهولة الاستخدام.



وأضاف الطبطبائي: «نفتخر بالعلاقة العملية والاستراتيجية التي تربطنا مع بنك وربة وثقة البنك بخدمات الشركة والتي تأتي نتيجة نجاح المقاصة في تطبيق استراتيجيتها نحو التحول الرقمي لخدماتها».