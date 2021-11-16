نظّمت شركة بورصة الكويت حملة ترويجية افتراضية بالتعاون مع مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية غولدمان ساكس في 10 نوفمبر 2021، وخلال هذه الحملة قامت 12 شركة مدرجة، بما في ذلك شركة بورصة الكويت، بعقد أكثر من 110 اجتماعا مع 20 بنكا استثماريا ومجموعة من شركات إدارة الأصول المالية الرائدة عالميا.



هذا، وأتاحت الاجتماعات الفرصة للمستثمرين الدوليين للتعرف على ميزات وفوائد الاستثمار في سوق المال الكويتي، مانحة إياهم نظرة متعمقة على الأداء المالي واستراتيجية الأعمال للشركات المدرجة. ذلك ومثل بورصة الكويت خلال الحملة الترويجية رئيس قطاع الشؤون المالية نعيم آزاد الدين ورئيس قطاع الأسواق نورة العبدالكريم.



وفي هذا السياق، أكد رئيس قطاع الشؤون المالية نعيم آزاد الدين التزام بورصة الكويت باستغلال الفرص ومجابهة التحديات، مشيرا إلى أنها تعمل اليوم عبر استراتيجية متينة وأسس سليمة لتجاوز المرحلة الراهنة المليئة بالتحدي، وإحراز نتائج مهمة في ضوء الانكماش المالي الذي يشهده العالم.



كما أضاف: «حققت بورصة الكويت العديد من الإنجازات التي كان لها التأثير الإيجابي على نمو الشركة وأهدافها، فقد أسهمت المرونة التي يتمتع بها الأداء المالي والتشغيلي للشركة في مواجهة جميع التحديات بنجاح، والذي انعكس على النتائج المالية التي حققتها الشركة في الربع الثالث من العام الحالي، حيث بلغ صافي أرباحها 11.7 مليون دينار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021».



من جانبها، أكدت رئيسة قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبد الكريم، أهمية الاستراتيجية التي تمضي الشركة في تحقيقها، وتتماشى مع رؤيتها، ومع احتياجات أصحاب المصالح على اختلافهم، آخذين بالاعتبار التحول السريع في المشهد التكنولوجي والاقتصادي.



وأضافت العبدالكريم: «حرصنا من خلال سلسلة الحملات الترويجية والأيام المؤسسية على إبقاء المصدرين على اتصال فعال مع نخبة من المستثمرين الدوليين للاستفادة من فرص الاستثمار في الكويت.