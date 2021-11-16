توج نادي الفتاة بلقب سباق فئة السيدات للفرق ضمن منافسات اليوم الختامي للبطولة العامة لسباق الطريق لألعاب القوى التي نظمها الاتحاد الكويتي لألعاب القوى وشملت أيضا اقامة منافسات في فئات العمومي والشباب والناشئين والأشبال على مدى 3 أيام.



واحتل نادي الكويت المركز الثاني في السباق الذي كان على مسافة 3 كيلومترات الذي أقيم على الطريق المحاذية لستاد جابر الدولي، فيما جاء نادي الساحل بالمرتبة الثالثة، كما اسفرت منافسات السباق على الصعيد الفردي عن فوز اللاعبة أمل الرومي من نادي الفتاة بالمرتبة الأولى للسباق، فيما حلت زميلتها بالنادي لولوة العسكر المركز الثاني، ولاعبة نادي الكويت نورة عادل المركز الثالث.



وقالت راعية البطولة العضو الشرفي للاتحاد الكويتي لألعاب القوى فاطمة العيسى في حفل الختام، إن اقامة سباق خاص للنساء في البطولة العامة لسباق الطريق لأول مرة بتاريخ رياضة ألعاب القوى الكويتية هو «حلم وتحقق لمحبي هذه الرياضة من الفتيات والسيدات».



وذكرت العيسى أن تنظيم مثل هذه البطولات الخاصة بالنساء يعد مساهمة ايجابية في دعم المرأة الكويتية وتمكينها، لاسيما انها اثبتت نجاحها في الميادين كافة، مشيدة بالمشاركة المميزة للأندية واللاعبات الكويتيات بالبطولة وكذلك بالتنظيم الجيد للاتحاد الكويتي لألعاب القوى للبطولة.



من جانبه، اكد رئيس الاتحاد الكويتي لألعاب القوى سيار العنزي، ان الاتحاد حرص على اقامة سباق خاص بالنساء هذا العام ضمن هذه البطولة بهدف تشجيع الفتيات الكويتيات على الإقبال على ممارسة هذه الرياضة العريقة، معتبرا أن مشاركة هذا الكم الجيد بالسباق «هو نجاح للاتحاد».



وأضاف العنزي ان البطولة شهدت مستوى فنيا عاليا في كل فئاتها السنية ما يؤكد حسن استعداد الاندية وحرصها على إعداد لاعبيها بشكل مناسب للبطولة، مقدما شكره العميق لراعية البطولة ولجهود جميع المنظمين والحكام والحكمات، ما اسهم في انجاح سباقات البطولة الخمس.



بدورها، قالت اللاعبة أمل الرومي ان السباق كان قويا وشهد تنافسا كبيرا مع زميلاتها بالنادي وفي باقي الاندية، اذ قطعت السباق بزمن 10 دقائق و48 ثانية و36 جزءا من الثانية، معربة عن فخرها بأن تكون أول لاعبة كويتية تحرز لقب هذه المسابقة.