مبارك الخالدي



تعود الى البلاد اليوم بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم قادمة من ليتوانيا في ختام رحلته الأوروبية التي خاض خلالها مباراتين وديتين، الأولى مع منتخب التشيك وخسرها بنتيجة قاسية قوامها سبعة اهداف دون رد، كما لعب مساء امس مباراته الثانية امام منتخب ليتوانيا.



ومن المقرر ان يخضع اللاعبون الى راحة اجبارية قبل التحاقهم بأنديتهم تمهيدا لانطلاق منافسات الجولة الاولى لدوري STC يوم الجمعة المقبل. ومن المقرر ان يرفع الجهازان الفني والإداري تقريرا عن الرحلة خلال الاجتماع المقبل للجنة الفنية باتحاد الكرة لتقوم بدورها برفعه الى مجلس ادارة الاتحاد لتقييم نتائج الرحلة والمباراتين ومدى الاستفادة التي عادت على لاعبي المنتخب.



من جهة اخرى، يجري اعضاء ولاعبو منتخبنا الوطني للشباب فحوصات الـ pcr صباح اليوم استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها مدينة البصرة خلال الفترة من 20 الجاري حتى الأول من ديسمبر المقبل وسيغادر المنتخب ١٨ الجاري. وكانت قرعة البطولة قد اوقعت الازرق في المجموعة الاولى الى جوار منتخبات العراق والبحرين وفلسطين واليمن.



وفي اطار استعدادات المنتخب لخوض مواجهات البطولة لعب الأزرق مساء امس مباراة تجريبية امام فريق الشباب لوضع اللمسات الاخيرة للجهاز الفني بقيادة الاسباني كارلوس مارتينيز ومساعده محمد الفيلكاوي، ومن المقرر ان يعلن الجهاز الفني قائمة لاعبي «الازرق» بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية التي من المتوقع ان يكشف عنها الاربعاء المقبل.



وفي جانب آخر أعلنت لجنة المسابقات انطلاق بطولة دوري الصغار والبراعم من مواليد 2008 في 3 ديسمبر المقبل. وكان اتحاد الكرة قد عقد اجتماعا تشاوريا مساء اول من امس حضره مدير ادارة التطوير والتدريب عبدالعزيز حمادة ومدير ادارة الصغار والبراعم محمد العتيبي ومدير ادارة منتخبات البراعم د.عبدالله المهيني وممثلو الاندية، حيث تم اعتماد الملاعب ومواعيد المباريات مع مراعاة ظروف الاختبارات الدراسية للاعبين، كما تم الاتفاق على اجراء قرعة البطولة 21 الجاري. والجدير بالذكر ان المسابقة تقام بمشاركة اندية القادسية والعربي والكويت وكاظمة والنصر والساحل وخيطان والتضامن وبرقان والجهراء والصليبخات والفحيحيل واليرموك، فيما اعتذر ناديا السالمية والشباب عن عدم المشاركة.