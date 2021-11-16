أعلن النادي الكويتي لرياضات المحركات عن انطلاق الجولة الأولى من بطولة «أيامي سيريس الكويت» لسباقات سيارات الكارتينغ بالتعاون مع شركة بروموتركس في 19 الجاري على المضمار المخصص لسباقات الكارتينغ بمدينة الكويت لرياضة المحركات تحت رعاية شركة تويوتا الساير للسيارات.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام شركة اكستند الوكيل الحصري لمحركات ايامي في الكويت والسعودية والبحرين طارق عادل العمر خلال مؤتمر صحافي عقد بهذه المناسبة،انها البطولة الاولى من نوعها بالكويت، مبينا ان شركة أيامي من أعرق الشركات المصنعة لمحركات سيارات الكارتينغ في العالم، حيث تتواجد في أكثر من 50 دولة حول العالم وتقوم بتصنيع 6000 محرك سنويا وتوفير 30 موديل مختلف من المحركات بأحجام مختلفة.



كما قال عضو مجلس إدارة النادي الكويتي لرياضات المحركات يوسف البدر إن سباقات الكارتينغ هي الخطوة الأولى في عالم رياضة المحركات، والأساس الذي ساهم في إعداد وتأهيل أشهر المتسابقين في العالم للفورميلا، مؤكدا ان البطولة ستساهم في خلق نمط جديد لتوعية الشباب بمخاطر التسابق على الطرقات، وستعزز التوجه نحو تشجيعهم على المشاركة في بطولات رياضية للمحركات معتمدة محليا وعالميا



بدوره، قال رئيس اللجنة المنظمة، ممثل شركة بروموتريكس المالكة لحقوق تسويق بطولة أيامي سيريس الكويت مبارك الرميضي، إن البطولة تتضمن 10 سباقات مقسمة على 5 جولات تنطلق بالتتابع، لافتا الى تميز البطولة بتنوع فئاتها التي تتيح المشاركة لكل ومختلف الفئات العمرية من الجنسين، بداية من 8 سنوات فما فوق، وهي تتضمن 5 فئات، حيث سيتم تتويج 3 فائزين بكل فئة، وفي آخر سباق بالموسم، يتوج الأبطال لكل فئة للمشاركة في بطولة أيامي الدولية التي تقام في إيطاليا، وهم من نجحوا في تسجيل أعلى عدد من النقاط في الجولات الخمس بالموسم.



وأوضح الرميضي ان الجولة الواحدة للسباق يطبق فيها 15 لفة بطول مضمار حلبة السباق البالغ 1261 مترا، محددا 3 شروط أساسية للمشاركة في البطولة وهي أولا حصول المتسابق على رخصة للمشاركة في السباق من الجهات المؤهلة المعلن عنها في الموقع الإلكتروني المخصص للبطولة، ثانيا امتلاك المتسابق لسيارة الكارتينغ الخاصة به، وثالثا الالتزام باشتراطات السلامة والأمان المتعلقة بحماية المتسابق، مختتما حديثه بتحديد تواريخ الجولات الخمس الخاصة بالبطولة وهي الأولى في 19 و20 الجاري، الجولة الثانية 24 و25 ديسمبر، الجولة الثالثة 14 و15 يناير المقبل، الجولتان الرابعة والخامسة بالإضافة إلى ختام البطولة 4 و5 مارس المقبل.



من جهته، قال مدير أعمال تويوتا في الكويت مارتن اهيرن إن رعاية «تويوتا الساير» للنسخة الكويتية الأولى من بطولة أيامي سيريس الدولية للكارتينغ المعروفة عالميا، تأتي في اطار حرص الشركة على تحقيق السبق في استقطاب الشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضات المتنوعة للمحركات التي تستهوي الكثير منهم في الآونة الأخيرة، مؤكدا على تركيز الشركة واهتمامها برعاية البطولات الرياضية للمحركات المصنفة والمعتمدة من هيئات ومؤسسات عالمية.



بدوره، أكد مدير تسويق «تويوتا الساير» بدر الساير حرص الشركة على التواجد والمشاركة في جميع الأنشطة التي تدعم المجتمع بشتى المجالات، لاسيما ما يرتبط منها برياضة المحركات بجميع أنواعها، كما تحتل الاستدامة بأبعادها المختلفة مكانة بارزة في منظومة عملنا، خصوصا الأنشطة التي ترفع الوعي المجتمعي بالمحافظة على البيئة، لافتا إلى تطبيق وتبني الشركة لحلول جديدة وفريدة في أحدث معارضها بأسواق القرين ومركزي تسليم السيارات في العارضية والخدمة في الفحيحيل المدعومة جميعها بخلايا الطاقة الشمسية إضافة الى التركيز على التوعية بمزايا سيارات الهايبرد (الهجينة) وأثرها على المناخ والمجتمع، حيث تملك الشركة الآن 6 سيارات من نوع هايبرد.