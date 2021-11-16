أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن استحواذها على حصة قدرها 60% من أكبر مزودي الرعاية الصحية متعددة التخصصات في دولة الإمارات، شركة ملتي سبيشلتي هيلث كير بارتنرهولدنق لمتد، وذلك في صفقة تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار.



جدير بالذكر أن الشركة هي سلسلة الرعاية الصحية الوحيدة المتعددة التخصصات في إمارتي أبوظبي والعين وتعتبر من بين الشركات القليلة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة التي تدير 19 عيادة رعاية صحية إلى جانب صيدليتين، موزعة في إمارات دبي وأبوظبي والعين والشارقة. هذا، وتركز الشركة على قطاعات متنوعة وسريعة النمو في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك مراكز طب الأسنان، مختبرات الأسنان، مراكز التجميل، المراكز الطبية الأولية ورعاية المرأة، والعيادات الخارجية لمراكز إعادة تأهيل الأطفال. وتعليقا على هذا الاستحواذ، قال المدير الإداري للأسهم الخاصة في جي إف إتش سمير عزام: «يسعدنا الإعلان عن استحواذ استراتيجي آخر في قطاع الرعاية الصحية من خلال منصتنا الاستثمارية للرعاية الصحية، هيليان».