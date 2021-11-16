أفادت وسائل إعلام بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد



آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة سيقوم بزيارة إلى تركيا نهاية الشهر الجاري.



ونقلت رويترز عن مسؤولين تركيين، إن الزيارة ربما تتم يوم 24 نوفمبر الجاري، وستتضمن إجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وقال أحد المسؤولين التركيين، اللذين طلبا عدم ذكر اسميهما، إن الرئيس أردوغان والشيخ محمد سيناقشان العلاقات الثنائية والتجارة والتطورات الإقليمية والاستثمارات.



وأكد المسؤول الثاني ان الموعد النهائي للزيارة لم يتحدد بعد.



وأضاف «زيارة الشيخ محمد ستسهم في وضع العلاقات في منطقة أفضل»، مشيرا إلى أن زيارة «على مستوى رفيع» من الجانب التركي ستدرج قريبا على جدول الأعمال.



من جهتها، قالت وسائل إعلام تركية بينها صحيفة «إندبندنت» بالنسخة التركية، وموقع «haber7»، إن ابن زايد سيبحث من الرئيس التركي قضايا اقتصادية، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.



وتحدثت عن فتح طريق تجاري من الإمارات إلى تركيا مرورا بإيران لتقليل مدة النقل التي تستغرق حاليا نحو 20 يوما على طريق الشارقة - مرسين عبر قناة السويس، إلى نحو 6 إلى 8 أيام.



وبعد لقاء جمعه مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان في أغسطس الماضي، قال أردوغان إن البلدين حققا تقدما في سبيل تحسين العلاقات مما قد يؤدي لاستثمارات مهمة في تركيا. وبعد أسبوعين من اللقاء أجرى أردوغان مكالمة هاتفية مع ولي عهد أبو ظبي.



وقالت تركيا إنها تجري محادثات مع الإمارات بشأن استثمارات في مجال الطاقة مثل توليد الكهرباء.