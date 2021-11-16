زاهد: وجهتان أسبوعياً لـ «طيران السلام» بين الكويت ومسقط وجارٍ تخصيص رحلة لصلالة الصيف المقبل

عاطف رمضان



قال سفير سلطنة عمان لدى الكويت د.صالح بن عامر الخروصي، في تصريح لـ «الأنباء»، ان العلاقات الكويتية ـ العمانية تشهد مزيدا من التطور والنماء في مجال النقل الجوي وجميع القطاعات الأخرى. جاء ذلك خلال الاحتفال بمناسبة العيد الوطني الـ 51 والذي أقامه طيران السلام في صالة رقم 2 بمطار الكويت الدولي بعد ظهر أمس الاثنين، بحضور مدير محطة طيران السلام من سلطنة عمان زكي زاهد، ومدير العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني منصور الهاشمي، ومراقب المطار المناوب مشعل العتيبي، ومدير أعلى دائرة خدمات الركاب بشركة «ناس» مبارك الرفاعي، ومدير إدارة النقل الجوي بالطيران المدني عبدالله الراجحي، ومدير أمن مطار الكويت العقيد د.أحمد السلطان، ومزيد المطيري من الخطوط الجوية الكويتية وعدد من ممثلي شركات الطيران والحضور. وأعرب السفير العماني عن شكره لطيران السلام وإدارة مطار الكويت الدولي والحضور والجهات المعنية على التنظيم الجيد للاحتفال بمناسبة ذكرى العيد الوطني للسلطنة، مشيرا إلى أن هذا الاحتفال مبادرة طيبة من طيران السلام. ولفت إلى أن استتباب الأوضاع الوبائية لجائحة كورونا من شأنه يؤثر إيجابا على انتعاش الأسواق، متوقعا مزيدا من الرحلات خلال الفترة المقبلة وأنه من الضروري العمل على تنمية قطاع النقل الجوي. وأعرب عن أمله أيضا أن تعود الأعمال وجميع الأنشطة لما كانت عليه في السابق قبل ظهور جائحة كورونا، مشيرا إلى أن عودة الرحلات الجوية لمستوياتها الطبيعية مع تحسن الحالة الوبائية أمر من شأنه ينعش قطاعي السياحة والأعمال.



من جانبه، أعرب مدير محطة طيران السلام من سلطنة عمان زكي زاهد عن شكره للسفير العماني والحضور، مشيرا إلى ان طيران السلام افتتح مقره في الكويت في يونيو 2019، وان طيران السلام ينقل رحلاته من عمان إلى وجهات متعددة منذ 5 سنوات بالإضافة إلى العديد من الوجهات مثل مصر وباكستان والهند ونيبال. وأضاف زاهد أن طيران السلام بدأ رحلاته بعد جائحة كورونا في نهاية سبتمبر الماضي وأن الشركة لديها رحلتان في الأسبوع بين الكويت ومسقط يومي الاثنين والجمعة، وستتم إضافة رحلة ثالثة قريبا. وأشار إلى انه من خلال توجيهات الرئيس التنفيذي لطيران السلام كابتن محمد أحمد، سيتم تخصيص وجهة خلال فصل الصيف المقبل من الكويت إلى صلالة وكذلك من مسقط إلى دول أخرى.