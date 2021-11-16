«لأني من أسرة محطمة، ظل حلمي دوما هو الزواج وتأسيس أسرة والبقاء للنهاية، لكني فشلت»
أديل، المغنية الأميركية، تتحدث إلى أوبرا وينفري عن طلاقها مؤخرا.
«أنا أنسى دوما أنك لا تزال على قيد الحياة»
إيلون ماسك، الملياردير الأميركي، ساخرا من السياسي الأميركي بيرني ساندرز، بعد تجديد دعوته لفرض ضرائب أعلى على أصحاب الملايين من الأميركيين.
«لولاه لفقدت ثقتي في صنف الرجال»
تشيلسي هاندلر، الممثلة الكوميدية الأميركية، تقول إن خطيبها الحالي لا يخشى صراحتها وتبدلات مزاجها، بعد أن كانت قد شعرت باليأس من العثور على رجل مناسب لها.
«الكشف عن هوية مبتكر عملة بيتكوين الإلكترونية»
تيبور ناجي، محام أميركي، يعلن نشوب نزاع بين مبتكري عملة البيتكوين، تم رفعه إلى القضاء الأميركي، في ولاية فلوريدا حاليا، بما قد يكشف أسرار ابتكار العملة، وكيفية إدارتها.