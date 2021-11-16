«لولاه لفقدت ثقتي في صنف الرجال»

تشيلسي هاندلر، الممثلة الكوميدية الأميركية، تقول إن خطيبها الحالي لا يخشى صراحتها وتبدلات مزاجها، بعد أن كانت قد شعرت باليأس من العثور على رجل مناسب لها.