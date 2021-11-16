أكد نائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي في دبي م.فراس السالم أهمية مواكبة الشركات التجارية الخليجية للتطورات والمستجدات التي يشهدها الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال على هامش مشاركة السالم في ملتقى «الرؤساء التنفيذيين العالميين حول إطلاق مراكز عمل أكثر شمولية وتنوع لاستدامة الأعمال» الذي تنظمه غرفة دبي للتجارة والصناعة.



وقال السالم الذي يشارك في الملتقى كممثل للقطاع الخاص الكويتي في الإمارات في تصريح لـ «كونا»، إن بيئة العمل اليوم تختلف عن السابق نظرا للنمو المطرد في التبادل التجاري العالمي اثر التقدم التكنولوجي السريع.



وشدد على ضرورة تكوين قاعدة أكبر من الخبرات والثقافات المتنوعة وابتكار طرق متعددة للتسويق وزيادة الإنتاج ومن ثم الانتشار بشكل تدريجي في الأسواق العالمية وذلك من أجل زيادة العوائد المادية وضمان استدامة الأعمال ومقارعة الشركات الكبرى في العالم.



وأشار السالم إلى أن الملتقى تناول المستجدات الاقتصادية العالمية وفرص النمو في كل قطاعات الأعمال والاستثمار إلى جانب التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة.



يذكر أن مجلس الأعمال الكويتي بدبي والإمارات الشمالية يعمل منذ تأسيسه عام 2016 على تعزيز الخبرات والفرص والعلاقات من خلال الفعاليات المتنوعة.



ويفتح المجلس أبواب عضوية لكل رواد الأعمال والعاملين والشركات الكويتية في الإمارات أو من يرغبون في توسيع أعمالهم بها من خلال زيارة موقعه الإلكتروني الرسمي.