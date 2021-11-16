انطلقت أمس (الإثنين) أعمال تمرين "وطن" العسكري في قطر بمشاركة 13 دولة، في حدث هو الأضخم من نوعه من حيث عدد المشاركين، وذلك في إطار الإعداد والتحضير لتأمين استضافة بطولتي كأس العرب هذا العام وكأس العالم لكرة القدم العام 2022.

وقالت لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم 2022 في بيان إن الجهات الأمنية في قطر تنظم تمرين "وطن" في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري بمشاركة مختلف الجهات العسكرية والتنظيمية والخدمية المعنية كل حسب اختصاصه.

وذكرت اللجنة أن التمرين يحاكي أعمالا مشتركة بين الجهات الأمنية والعسكرية وغيرها من الجهات المشاركة التي يصل عددها إلى 28 جهة، مضيفة أن " 13 دولة شقيقة وصديقة ستشارك في التمرين" وذلك للوصول إلى الجاهزية التامة لتأمين البلاد خلال بطولتي كأس العرب "فيفا قطر 2021"، وكأس العالم "فيفا قطر 2022".

وأوضحت أن المشاركة الدولية تضم قوات عسكرية ذات مهام مختلفة ومتنوعة من دول بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا إلى جانب روسيا وباكستان وتركيا وعمان والكويت والأردن.

ونوهت بأن تمرين "وطن" يعد الأضخم من نوعه من حيث عدد الجهات المشاركة فيه داخليا وخارجيا، بجانب تطور أحداثه لتجمع بين الشق الأمني والعسكري والتنظيمي والخدمي وتنوع وتدرج سيناريوهاته المختلفة المبنية على جميع أنواع المخاطر الداخلية والخارجية المحتملة خلال تنظيم المونديال.

وأشارت إلى أن البداية ستكون مع تأمين بطولة كأس العرب التي يشارك فيها 16 منتخبا عربيا، بحيث ستكون هذه البطولة تجربة حية للإجراءات التأمينية التي ستتخذ أثناء مونديال كأس العالم لكرة القدم العام المقبل.

ومن المقرر أن تتضمن سيناريوهات التمرين كيفية تأمين المواكب وضيوف البطولة ووسائل النقل بما فيها المترو والحافلات التي ستنقل الجماهير والتدريب على كيفية التصدي لهجمات الأمن السيبراني والتعامل مع حالات الاعتصامات والاختراق الأمني، وغيرها.

ويستهدف تعزيز دور الجهات المعنية أثناء قيامها بتنفيذ مهامها الاعتيادية والأعمال المضافة إليها أثناء البطولة لقياس سرعة الاستجابة للأحداث الطارئة وتفعيل آلية القيادة والسيطرة والتعاون المشترك بين الجهات العسكرية والمدنية بما يحقق التكامل في الأدوار وتنفيذ المهام المطلوبة.

وحيث إن تنظيم أي حدث عالمي لا يمكن أن تضطلع به جهة واحدة، يستهدف التمرين أيضا تعزيز التعاون الوثيق مع القوات العربية والأجنبية المشاركة فيه بما يضمن تكامل الجهود والتعاون المشترك لتحقيق أفضل التجارب الأمنية في الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى التي تستضيفها قطر، تبعا للجنة.

وتحتضن قطر في الفترة بين 30 نوفمبر الجاري و18 ديسمبر المقبل النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وستجرى مباريات البطولة على ستة من الملاعب الثمانية المخصصة لمونديال كأس العالم لكرة القدم، وهو الحدث الرياضي العالمي الأضخم الذي ستستضيفه قطر العام المقبل في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.