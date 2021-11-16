نفقت أنثى صغيرة من نوع الفيل السومطري متأثرة بجراحها بعد أن فقدت نصف خرطومها جراء سقوطها على ما يبدو في فخ بإقليم أتشيه الإندونيسي، بحسب ما ذكره مسؤول.

وتم نقل الفيلة الصغيرة، التي كان عمرها عاما واحدا، إلى مركز لإعادة تأهيل الحيوانات في منطقة أتشيه بيسار يوم الأحد الماضي بعد العثور عليها مقطوعة الخرطوم وعالقة في الشرك.

وقال رئيس وكالة حماية الطبيعة الإقليمية، أجوس ريانتو: "نفقت الفيلة اليوم بسبب تفشي الإصابة".

وأضاف: "يبدو أنها أصيبت منذ فترة".

كان الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية صنف فيل سومطرة، وهو نوع فرعي من الفيل الآسيوي، على أنه مهدد بالانقراض.

وتشير التقديرات إلى أن هناك أقل من ثلاثة آلاف فيل سومطري في البرية، حيث تتضاءل أعداد هذا النوع نتيجة تحويل موائلها الحرجية إلى أراض زراعية ومزارع لزيت النخيل، وفقا لنشطاء البيئة.