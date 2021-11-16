أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السويدي ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في السويد خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكر المكتب أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر2% سنويا بعد ارتفاعه بنسبة 5ر2% خلال أيلول/سبتمبر الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 7ر2%.

وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 5ر0% خلال الشهر السابق عليه.

وبلغ معدل التضخم بعد تثبيت أسعار الفائدة 1ر3% سنويا مقابل 8ر2% سنويا خلال أيلول/سبتمبر الماضي وهو ما يزيد أيضا على توقعات المحللين التي كانت 9ر2%.

وبلغ معدل التضخم الشهري مع تثبيت أسعار الفائدة خلال الشهر الماضي 2ر0%.