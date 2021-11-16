يلعب الطب الصيني التقليدي دورًا مهمًا للغاية في علاج مرضى "كوفيد-19" في آخر ظهور جديد للفيروس في الصين، وفقا لما قالت مسؤولة صحية.

وقالت قوه يان هونغ، مسؤولة في لجنة الصحة الوطنية، إن العلاج بالطب الصيني التقليدي يستخدم بشكل أساسي لعلاج المرضى الذين يعانون من أعراض شائعة وخفيفة، مضيفة أن الطب الصيني التقليدي أثبت فعاليته بشكل خاص في تحسين الأعراض مثل الحمى والسعال والتعب.

بحلول نهاية 12 نوفمبر، تم الإبلاغ عن إجمالي 1379 حالة إصابة منقولة محليا في أحدث ظهور للمرض الذي انتشر في 21 مقاطعة في الصين، وفقًا لبيانات صادرة من لجنة الصحة الوطنية. وخرج أكثر من 300 شخص من المستشفيات بعد شفائهم.

وقالت قوه إنه جرى أيضًا استخدام الطب الصيني التقليدي في علاج وحماية حاملي الفيروس الذين لا تظهر عليهم أعراض والمخالطين قيد الحجر الصحي.

وأوضحت "لقد جرى تبني مبدأ الجمع بين الطب الصيني التقليدي والطب الغربي طوال العملية من الوقاية والعلاج حتى التعافي".