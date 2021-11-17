انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية في دعم المبادرات الصحية والحرص على نشر التوعية الصحية بين أفراد المجتمع، شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في رعاية حملة توعوية متكاملة بمناسبة اليوم العالمي للسكري.



وتهدف رعاية «بيتك» للحملة التي نظمها معهد دسمان للسكري واستضافها مركز الحمراء للتسوق إلى إتاحة الفرصة أمام الجمهور من أجل التوعية بمرض السكري، وبما يجب القيام به كأفراد أو مؤسسات من أجل تعزيز سبل وطرق الوقاية.



وتسلط الحملة أيضا الضوء على الدور الريادي الذي يلعبه «بيتك» في دعم الجهود التوعوية لمؤسسات الدولة في مجال الصحة وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة صحي، وإبراز احتياجات مرضى السكري وطرق الوقاية، والحلول في هذا المجال. وتجدر الإشارة إلى أن «بيتك» دأب على المشاركة في فعاليات معهد دسمان ودعم مبادراته وجهوده منذ سنوات عديدة.



وتضمنت فعاليات حملة «بيتك» في اليوم العالمي للسكري مسابقات وأنشطة توعوية قام بها «بيتك» بهدف نشر التوعية، وحث المجتمع على القيام بفحوصات دورية، وذلك بحضور العديد من الكوادر الصحية والفرق المهتمة بمرض السكري.



بالإضافة إلى ما سبق، استضاف «بيتك» د.ثامر العيسى، استشاري سكري في معهد دسمان للسكري الذي سلط الضوء على أهمية اليوم العالمي للسكري للبدء بالحفاظ على صحة أفراد المجتمع وقياس معدلات السكر من أجل التشخيص المبكر وقدم نصائح توعوية للمجتمع.



علاوة على ذلك، قدم «بيتك» عبر حسابه على «انستغرام» سلسلة رسائل توعوية وفيديوهات تعزز الوعي الصحي لدى المتابعين والجمهور.



هذا، وزار د.هلال الساير، رئيس مجلس الأمناء في معهد دسمان للسكري ورئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي (KRCS)، والسفير الأسترالي لدى الكويت، جوناثان غيلبرت جناح «بيتك» في مركز الحمراء للتسوق، وأشادا بمشاركة «بيتك» في حملة التوعية بمرض السكري، ودوره في المسؤولية الاجتماعية ونشر التوعية الصحية.



وتأكيدا لدوره في تشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة صحي والوقاية من الأمراض، نظم «بيتك» أثناء حملته مسابقات تضمنت فرصة لدخول السحب على Apple وiPhone 13 Pro وAirPods وWatch 7 مقابل كل 5000 خطوة.



ويولي «بيتك» أهمية كبيرة ليوم السكري العالمي وغيره من الفعاليات الصحية العالمية ضمن إطار دعمه المتواصل للجهود المبذولة من مؤسسات الدولة والجهات والمراكز الطبية للتوعية الصحية، كما تأتي حملته التوعوية ضمن استراتيجية «بيتك» للمسؤولية الاجتماعية.