شاركت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت باللقاء التعريفي والحملة التنويرية لإدارة الأنشطة الثقافية والفنية التابعة لعمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت، وذلك تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الجديد 2021-2022.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في حفل التدشين الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة في كلية العلوم الحياتية، وذلك بحضور عميد شؤون الطلبة بالوكالة د.سلمان العنزي، ومدير إدارة الأنشطة الثقافية والفنية جمال بوعركي، ومستشار العميد للشؤون الإدارية سليمان الكندري.



وبينت زين أنها شاركت في اللقاء التعريفي التابع لإدارة الأنشطة الثقافية والفنية من خلال جناحها الخاص، حيث استعرضت من خلاله تجربتها الرائدة في قطاع الاتصالات الكويتي، كما قدمت أحدث عروضها التسويقية التنافسية للطلبة والطالبات وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة.



وخلال شهر يوليو الماضي، شاركت زين باستقبال الطلبة والطالبات المستجدين في صالة القبول والتسجيل بجامعة الكويت في الحرم الجامعي بمنطقة الشويخ، وذلك تزامنا مع انطلاق فترة القبول والتسجيل واستقبال طلبات الالتحاق، وحرصا منها على توفير الأجواء المناسبة والمريحة للطلبة والعاملين في الصالة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية.



وأتت هذه المبادرة في ظل جهود الشركة المستمرة في دعم ورعاية مختلف الأنشطة التي تقام في الصالة ضمن رعايتها لها التي تستمر لأكثر من 11 سنة متواصلة، والتي يستفيد منها أكثر من 14 ألف طالب وطالبة سنويا.



وفي العام الماضي، قامت الشركة بتوفير عدد من الاشتراطات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة في صالة القبول والتسجيل بجامعة الكويت في الحرم الجامعي بمنطقة الشويخ، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار العدوى وفي إطار حرصها بالحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والطالبات والعاملين في الهيئتين الإدارية والتدريسية بالجامعة.



وشملت الاشتراطات الصحية التي وفرتها زين في الصالة اللافتات واللوحات الإرشادية بالإجراءات الصحية الواجب اتباعها، بالإضافة إلى الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الاجتماعي، وتركيب الحواجز الشفافة للفصل بين المراجعين والطلبة وموظفي الصالة بشكل آمن أثناء إجراء المعاملات مع إمكانية مرور الصوت بكل انسيابية، وإغلاق بعض المقاعد داخل الصالة لضمان ترك مسافة كافية بين الطلبة عند الجلوس والانتظار.



وجاءت مبادرة زين استكمالا للجهود التي بذلتها خلال العامين الماضيين في تجديد وترميم الصالة بحلة جديدة كليا، وذلك حرصا منها على توفير الأجواء المناسبة والمريحة للطلبة والعاملين في الصالة، حيث تحرص الشركة على التعاون الفعال مع مختلف الجهات والمؤسسات التعليمية في الدولة من القطاعين العام والخاص لدعم منظومة التعليم والمضي قدما في إعداد قيادات وطنية قادرة على استكمال مسيرة التطور والنهضة.



وحرصت زين على التعاون مع عمادة القبول والتسجيل لإعادة ترميم صالة القبول والتسجيل بالكامل، وتجهيزها بالأثاث والمعدات اللازمة، وذلك لاستقبال الطلبة والطالبات على مدار العام خلال فترة اعتماد القبول وتسجيل الطلبة المستجدين، حيث تحرص زين على توفير الأجواء المناسبة والمريحة للطلبة والعاملين في الصالة عند إنجاز معاملاتهم واستكمال إجراءاتهم، مما سينعكس إيجابيا على تحصيلهم الأكاديمي.



وتؤمن الشركة بضرورة دور القطاع الخاص في دعم المنظومة التعليمية وتبني مستقبل الشباب الكويتي، حيث تعتمد من خلال مشاركتها ودعمها للعديد من الفعاليات التعليمية كالمعارض الوظيفية على جذب الكفاءات الوطنية القادرة على إثراء آلية ومنظومة العمل، حيث تؤكد زين على أهمية قطاع التعليم، وتعتبره من القطاعات الهامة التي تلعب دورا محوريا في مسيرة التنمية.