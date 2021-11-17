أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز وليد محمد العدهان في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دينار، والذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وقد تم الإعلان عن اسم الفائر على البث المباشر في محطة نبض الكويت FM 88.8 يوم الاثنين 15 الجاري. وقال البنك في بيان صحافي، إن «الفوز» هو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملاء البنك الأهلي الكويتي فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى، ومن خلال حساب السحب «الفوز»، سيحظى عملاء البنك الأهلي الكويتي على فرصة للفوز بمبلغ 10 آلاف دينار ضمن السحب الأسبوعي الأعلى لفائز واحد في الكويت.



كذلك يقدم الحساب فرصة للفوز بالجائزة الكبرى وهي راتب شهري بقيمة 5 آلاف دينار لمدة 10 سنوات، وتجدر الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور كل من عملاء البنك الأهلي الكويتي الجدد والحاليين الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة فقط بمبلغ 100 دينار، وسيتم إجراء السحب القادم يوم الأحد 21 الجاري.