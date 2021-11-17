القاهرة - محمد صلاح



في سرية تامة تلقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز العديد من سيناريوهات المسلسلات والأفكار الدرامية تمهيدا لاختيار أحدها لتقديمه في سباق دراما رمضان المقبل، إذا نجحت في العودة سريعا الى كامل لياقتها وطاقتها، وبناء على تعليمات طبيبها المعالج في سويسرا.



وأتمت ياسمين اتفاقا شفهيا مع شركة الإنتاج على الظهور بدراما رمضان إذا تمكنت من ذلك، وسيشاركها البطولة زوجها الفنان أحمد العوضي، وقد أكد المقربون من الفنانة انها لم تستعد كامل قدرتها الصحية، ومازالت تعاني من الآثار الجانبية للأزمة الصحية التي مرت بها وألزمتها المستشفى لمدة 26 يوما، ثم السفر الى سويسرا لاستكمال العلاج نتيجة خطأ طبي.



ورفضت ياسمين عبدالعزيز عروضا مغرية جدا لإجراء لقاءات إعلامية تظهر فيها للناس وتروي قصتها مع المرض، وترد على الشائعات التي طاردتها، وقررت الاستمرار في مقاضاة بعض الذين أساءوا إليها.