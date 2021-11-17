هادي العنزي



غادر فجر أمس الأول وفد منتخبنا الوطني للمبارزة للمعاقين إلى مدينة بيزا الإيطالية، للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام من 17 الى 21 الجاري.



وكان في وداع الوفد رئيس مجلس إدارة نادي الإرادة الرياضي للمعاقين دعيج الهاجري ورئيس اللجنة البارالمبية الرياضية للمبارزة تركي الشمري.



ويرأس الوفد سعد الفاهد، والذي يضم أحمد المطوع، وعلي الحداد إداريين، وفيصل الكندري مدربا، و6 لاعبين هم: خلود المطيري، وعايشة مطر، وفراج الدوسري، وسليمان التميمي، وفهد بستكي، وعبدالله العنزي.



من جهته، أبدى تركي الشمري سعادته بأول مشاركة دولية لمنتخب المبارزة للمعاقين بعد جائحة كورونا، وبعد التشكيل الجديد للجنة البارالمبية الكويتية، وقال: «نأمل تقديم أفضل المستويات في سلاحي الايبيه والفلورية، وتحقيق نتائج متميزة والمنافسة على المراكز الأولى، رغم المنافسة القوية المتوقعة في ظل مشاركة أفضل المبارزين والمبارزات في العالم»، مشيدا بحرص اللاعبين على المواظبة على التدريبات اليومية وروحهم المعنوية العالية طوال فترة الإعداد للبطولة، وبالجهود الطيبة التي بذلتها اللجة البارالمبية الكويتية، والهيئة العامة للرياضة بقيادة المدير العام حمود فليطح ونائبه د.صقر الملا وحرصهما على تذليل كل العقبات لأجل مشاركة إيجابية وفاعلة لمنتخب الكويت للمعاقين للمبارزة.