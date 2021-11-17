بيروت - ناجي شربل ووكالات



تغلب المنتخب السعودي على مضيفه الفيتنامي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثانية بتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر، سجله صالح الشهري بالدقيقة 31، ليرفع «الأخضر» رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة، فيما يتذيل منتخب فيتنام الترتيب بدون رصيد من النقاط.



وفي المجموعة الأولى، تلقى لبنان خسارته الثالثة في التصفيات والثانية تواليا على ارضه أمام الإمارات بهدف نظيف، ليتجمد رصيده عند 5 نقاط فيما رفعت «الأبيض» الإماراتي رصيده إلى 6 نقاط. وكان لبنان خسر الخميس الماضي على الملعب عينه أمام إيران 1-2، وبذلك فقد «الأرز» عمليا آماله في متابعة مشواره المونديالي نحو قطر.



وحققت الإمارات فوزها الأول في التصفيات، وذلك من ركلة جزاء بالدقيقة 85 ترجمها بنجاح الهداف علي مبخوت، علما أن لبنان كان الطرف الأفضل في المباراة، حيث ردت العارضة كرة لسوني سعد بالشوط الأول اثر ضربة حرة من خارج المنطقة، كما أهدر قاسم الزين بالشوط الثاني فرصة افتتاح التسجيل، إذ لعب الكرة برأسه من تحت العارضة فوق المرمى اثر ركنية ربيع عطايا.