ضمن نادي بوتافوغو العريق عودته إلى دوري الدرجة الأولى لبطولة البرازيل في كرة القدم عقب فوزه على أوبيراريو 2-1، قبل مرحلتين من نهاية منافسات الدرجة الثانية. وكان نادي مدينة ريو دي جانيرو، والذي اشتهر بقمصانه البيضاء والسوداء والتي ارتداها عظماء في كرة القدم أمثال غارينتشيا وجيرزينيو، هبط في الموسم الماضي إلى الثانية بعدما حل في المركز الأخير.



وأراح بوتافوغو أعصاب جماهيره عندما سجل في ملعب نيلتون سانتوس دي ريو هدف الفوز في الدقائق القاتلة، بعدما قلب الطاولة على منافسه اوبيراريو الذي تقدم بعد ساعة على البداية بهدف لفابيانو دا سيلفا سوزا (62)، قبل أن يأتي الرد من بيدرو كاسترو (74) ورافايل نافارو (82).



ويتصدر بوتافوغو ترتيب فرق الدرجة الثانية برصيد 66 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن كوريتيبا، أحد أعرق الأندية البرازيلية، والذي ضمن بدوره الحلول في أحد المراكز الـ 4 الأولى المؤهلة إلى النخبة الموسم المقبل.