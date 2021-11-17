القاهرة - سامي عبدالفتاح



وصل منتخب مصر إلى النقطة 14 بعد فوزه امس على منتخب الغابون 2-1 في ختام تصفيات دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. ونجح محمد مجدي أفشة في التسجيل المبكر بعد 4 دقائق من ضربة جزاء.



ورغم التقدم المبكر إلا ان التشكيلة التي بدأ بها كيروش افتقدت الانسجام، وكان نتيجة ذلك ظهور بعض الخطورة من منتخب الغابون حتى نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 54، مما دفع كيروش للاستعانة بمحمد صلاح الذي نجح في تحريك الفريق، حتى جاء الهدف الثاني في الدقيقة 75 بنيران صديقة.



وشهدت الدقائق الـ 5 الأخيرة طرد مدافع الغابون بوانجا للخشونة الزائدة مع اللاعب محمد حمدي.