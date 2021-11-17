أبدى المدير الفني للمنتخب الإيطالي، روبرتو مانشيني، ثقته في قوة فريقه رغم ضياع فرصة التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، والاكتفاء بالسعي للتأهل من خلال الملحق بعد التعادل مع إيرلندا الشمالية 0-0 في ختام مباريات المجموعة الثالثة.



وقال مانشيني في تصريحات نقلها موقع «فوتبول إيطاليا»: «أنا محبط.. لقد جعلنا الحياة صعبة بالنسبة لنا وكان يجب حسم التأهل منذ مباراتين على الأقل، كانت لدينا فرص لم نستغلها، الآن يجب علينا أن نتقدم بخطى ثابتة لأنه لاتزال هناك فرصة للتأهل إلى كأس العالم».



وتابع مانشيني: «أنا مؤمن بأننا فريق عظيم، إنها لحظة صعبة لقد أضعنا التأهل الذي كان في أيدينا».



وأوضح: «الأمر سيكون مختلفا في مارس المقبل (مباريات الملحق)، إنها مباريات خروج المغلوب، لذلك ستكون هناك فرص للعب والفوز». وحققت سويسرا المطلوب منها برباعية نظيفة على حساب بلغاريا في لوسيرن تناوب على تسجيلها نواه أوكافور (48) وروبن فارغاس (57) وسدريك إيتن (72) وريمو فريولر (1+90)، فيما عجزت جارتها إيطاليا عن فك شيفرة الدفاع في بلفاست، ما سيضطرها لخوض الملحق مجددا، على أمل ألا يتكرر سيناريو مونديال 2018 حين أقصيت على يد السويد وغابت عن النهائيات لأول مرة منذ 1958.



وخلافا للعقم الهجومي الإيطالي، تواصل إنجلترا، وصيفة «الآزوري» في كأس أوروبا، استعراضها التهديفي بعودتها منتصرة من سان مارينو 10-0 رغم أنها كانت بحاجة فقط إلى التعادل لضمان التأهل.



واعتمد مدرب «الأسود الثلاثة» غاريث ساوثغيت على مزيج من الخبرة ومواهب شابة نظرا لسهولة المباراة التي سجل فيها كل من هاري ماغواير (6) وفيليبي فابري (13 عن طريق الخطأ في مرمى فريقه) وإميل سميث رو (58) وتايرون مينغز (69) وتامي إبراهام (78) وبوكايو ساكا (79) إضافة الى رباعية هاري كين (27 من ركلة جزاء و32 و39 من ركلة جزاء أيضا و42).



وفي المجموعة ذاتها، خسر منتخب پولندا أمام ضيفه منتخب المجر 1-2، ليحتل المنتخب الپولندي المركز الثاني في المجموعة برصيد 20 نقطة، ويتوجه لخوض منافسات الملحق الأوروبي. وفي مباريات أخرى، فاز منتخب النمسا على مولدوفا 4-1، وأسكتلندا على الدنمارك 2-0، وألبانيا على أندورا 1-0.



واتجه المنتخب الأسكتلندي لخوض الملحق، علما أن الدنمارك قد حسمت صدارة المجموعة السادسة قبل عدة مباريات.