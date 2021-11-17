القاهرة - ناهد إمام وهالة عمران

ومجدي عبدالرحمن ووكالات



تعاقدت شركة إم أو تي للاستثمار والتنمية إحدى شركات الهيئة القومية لسكك حديد مصر والذراع الاستثمارية لوزارة النقل مع شركة كيميت KMT، على توفير خدمة إنترنت مجاني Wi-Fi داخل محطة رمسيس بجميع أرصفتها وساحاتها وسوف تنطلق الخدمة رسميا بداية ديسمبر المقبل. وقالت وزارة النقل المصرية في بيان، إن إطلاق الخدمة الجديدة تأتي في إطار المشروعات الجديدة التي تتبناها الوزارة والتي تهدف إلى خدمة المواطن وخدمة خطط التنمية الشاملة التي يشهدها قطاع النقل في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تتسق ورؤية الجمهورية الجديدة، وفي سبيل تطوير خدمات الهيئة القومية لسكك حديد مصر والسعي إلى توفير الرفاهية لجمهور رواد محطة مصر برمسيس لتضاهي محطات القطارات العالمية.



إلى ذلك، وافق مجلس النواب المصري امس نهائيا على مشروع قانون الأوبئة والجوائح الصحية، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات.



ويهدف مشروع القانون إلى وضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشي الأوبئة والجوائح الصحية حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، نظرا لما شهده العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة (الاقتصادية الاجتماعية الصحية) وفي ضوء ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وتدابير احترازية للحد من تداعيات تلك الجائحة، والتي كان لها الفضل في المرور منها بأقل خسائر ممكنة.



من جهة اخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات بشأن صدور قرار بتعليق الدراسة بجميع المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان - أنه تواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، ونفت الوزارتان تلك المعلومات، وشددتا على انتظام سير العملية التعليمية بكل من المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي، وفقا للخريطة الزمنية المقررة لكل منهما خلال العام الدراسي الحالي.