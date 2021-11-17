ثامر السليم



استعادت القائمة «المستقلة» مقعدها في انتخابات جمعية كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت بعد حصولها على 1501 صوت في مواجهة القائمة العلمية التي حصلت على 890 صوتا.



وفي كلية العلوم، حافظت «العلمية» على مقاعدها في انتخابات جمعية الكلية بعد حصولها على 631 صوتا، تلتها القائمة «المستقلة» بـ 382 صوتا.



وشهدت انتخابات «الهندسة» الماضية فوز القائمة العلمية بفارق 75 صوتا فقط، إذ حصلت على 1587 صوتا مقابل 1512 صوتا للقائمة المستقلة. وفي انتخابات العلوم، تعتبر «العلمية» المسيطر الأساسي، إذ فازت في الانتخابات الأخيرة بفارق كبير وهو 323 صوتا عن القائمة المستقلة، حيث حصلت على 644 صوتا مقابل 321 للأخيرة.



وفيما يتعلق بسير العملية الانتخابية أمس، قال عميد شؤون الطلبة بالوكالة ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الجمعيات العلمية للعام الجامعي 2021/2022 د.سلمان العنزي إن الإدارة الجامعية ممثلة بعمادة شؤون الطلبة استعدت جيدا لهذا العرس الديموقراطي الذي تشهده الجامعة، مشيرا إلى أن العمادة اعتادت تنظيم الانتخابات الطلابية كل عام عبر تشكيل اللجان التي تساعد على نجاحها، موضحا أن العمادة قامت بتنظيم لجان عمل مختلفة المهام، وفرق مؤهلة لتنظيم سير العملية الانتخابية.



من جانبه، أكد رئيس لجنة انتخابات لجنة الطلبة في كلية الهندسة والبترول حمد العبدلي إن الإقبال على التصويت كان جيدا، مبينا أن عدد الطلبة وصل إلى 330 طالب من أصل 810 طلاب، وعدد الطالبات إلى 745 طالبة من أصل 2778 طالبة حتى الساعة 11 صباحا.



بدورها، أشارت رئيسة لجنة الطالبات في انتخابات كلية الهندسة والبترول حنان الفهد إلى أن عمادة شؤون الطلبة اعتادت التنظيم المخطط لتكون الانتخابات الطلابية ناجحة وعلى أكمل وجه.



من جهته، كشف رئيس لجنة اقتراع الطلبة بانتخابات جمعية كلية العلوم بدر المطيري أن حركة التصويت كانت هادئة نوعا ما، حيث شارك حتى الساعة 11 صباحا 212 طالبا، مشيرا إلى أن طلبة الكلية مستمرون بالمشاركة الانتخابية، إذ يصل عدد الطلبة المقيدين بالكلية إلى 911 طالبا.



بدورها، قالت رئيسة لجنة اقتراع الطالبات بانتخابات جمعية العلوم الأستاذة خلود اليعقوب إن عدد المقترعات وصل إلى 245 طالبة حتى الساعة 11 صباحا من أصل 2420 طالبة.