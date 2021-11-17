وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية د. مشعان العتيبي، قال في مقدمته: ورد بتقرير ديوان المحاسبة عن متابعة أداء أعمال الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة للسنة المالية 2020/2021 ملاحظة أن الشركة المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية يدخل عملها في أنظمة المساعدات الاجتماعية من خارج البلاد وكذلك في صرف رواتب مساعدات تجاوزت 20 مليون دينار شهرية.



وامتدت مخالفات الشركة إلى صرف العديد من المساعدات الاجتماعية لغير المستحقين لها من خلال إدراج بيانات مختلفة دون تدخل الوزارة لتصويب هذه المخالفات. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ اسم الشركة المتعاقدة مع الوزارة في هذا الشأن وتاريخ التعاقد وقيمته والمهام المسندة إلى الشركة وفقا لهذا العقد.



2 ـ ما الإجراءات والأسباب التي مكنت الشركة من ارتكاب المخالفات المشار إليها بالتقرير؟



3 ـ ما قيمة المساعدات المصروفة بسبب إدراج الشركة بيانات خاطئة؟ وما إجراءات الوزارة لاسترداد ما صرف من دون وجه حق بالمخالفة للقانون؟



4 ـ هل تداركت الوزارة البيانات الخاطئة المدرجة بأجهزة الوزارة ونجم عنها صرف أموال لغير المستحقين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجي بيان إجراءات الوزارة بشأن معالجتها ومساءلة المختصين الذين لهم صلة بهذه المخالفات.



5 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها الوزارة في شأن تعاقدها مع الشركة المرتكبة لهذه المخالفات؟ وما خطة الوزارة وإجراءاتها لوقف هذه المخالفات وتأكيد عدم تكرارها؟