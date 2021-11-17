أكد تجمع دواوين الكويت أن المبادرة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بالعفو الخاص عن بعض أبناء الكويت إنما هي قدوة ورسالة للجميع بتوحيد الصفوف وتصفية النفوس.



وتمنى التجمع، في بيان حصلت «الأنباء» على نسخة منه، ممن شملهم العفو أن يكونوا عند حسن الظن كأبناء بررة بوطنهم وقيادتهم.



وهذا ما جاء في البيان: يهديكم تجمع دواوين الكويت أطيب تحياته وأصدق أمنياته،



العفو من شيم الكرام، وفي الكويت العفو حقيقة تثبت أصالة أهل الكويت قيادة وشعبا وما جبلوا عليه من سماحة وطيبة.



‏والكويت الغالية بحاجة لكل أبنائها وهم كلهم بعون الله درعها الواقية، فالكويت تزخر بالشرفاء من كل الملل والطوائف.



والمبادرة السامية للعفو إنما هي قدوة ورسالة للجميع بتوحيد الصفوف وتصفية النفوس..



راجين ممن شملهم العفو أن يكونوا عند حسن الظن كأبناء بررة بوطنهم وقيادتهم والذين شملوهم برعايتهم وعفوهم.



ونحن نؤكد أن الكويت هي بلد الأمن والأمان، وأن أهل الكويت لن تزيدهم المحن إلا تقاربا وترابطا ومحبة. ونحن على ثقة تامة بالحكماء من أبناء الكويت من جميع الملل والطوائف بأن يسعوا الى تأصيل مبدأ الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة بكافة أنواعها.



حفظ الله الكويت وأهلها من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن بقيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد. اللهم من أراد بلادنا بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم آمين.