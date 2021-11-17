ملكية المشروع 10% لهيئة الاستثمار و40% للمستثمر الإستراتيجي و50 لهيئة المشروعات بين القطاعين العام والخاص

المحطة بقدرة استيعابية 500 ألف متر مكعب بالمرحلة الأولى وستوفر المياه إلى مزارع الوفرة وتشجير المناطق الجنوبية

أعلنت وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، أن مشروع «توسعة محطة أم الهيمان» والذي تشرف على تنفيذه وزارة الأشغال بالتعاون مع الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سيطرح للاكتتاب العام للمواطنين بعد انتهاء أعمال المشروع.



وأضافت أنه من المقرر بعد الانتهاء من أعمال التنفيذ أن يتم تأسيس شركة كويتية مساهمة مدرجة في البورصة عبر «شركة أم الهيمان»، تملك فيها الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ما نسبته 50% من الأسهم نيابة عن المواطنين الكويتيين الذين سيتاح لهم الاكتتاب في أسهم الشركة بعد وصول المشروع إلى مرحلة التشغيل الكامل.



وأشارت إلى أن مشروع تنفيذ وتوسعة محطة الصرف الصحي والأعمال المكملة لها (أم الهيمان) يعد أحد المشاريع المهمة في خطط التنمية لوزارة الأشغال العامة والتي يتم تنفيذها وفق خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يقوم مشروع محطة تنقية أم الهيمان على معالجة الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية من الكويت من خلال تنفيذ أكبر محطة للصرف الصحي من نوعها في المنطقة وبقدرة استيعابية تصل إلى 500 ألف متر مكعب من المياه في المرحلة الأولى وقابلة للتوسع حتى 700 ألف متر مكعب.



وبينت أن مشروع محطة أم الهيمان سيتيح معالجة الصرف الصحي واستخدام المياه المعالجة في تخضير المنطقة الجنوبية للكويت، عبر توفير المياه إلى مزارع الوفرة وتشجير المناطق الجنوبية بشكل عام مما يساهم بتحقيق الاستدامة في عمليات المحافظة على البيئة وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي بشكل يخدم هذه الاحتياجات.



وقالت د.الفارس إن وزارة الأشغال وقعت عقد الاستثمار لمشروع تنفيذ وتوسعة محطة الصرف الصحي والأعمال المكملة (أم الهيمان)، وشمل العقد توقيع وزارة الأشغال العامة وشركة أم الهيمان القابضة وهي شركة مساهمة.



وتابعت ان مشروع تنفيذ وتوسعة محطة الصرف الصحي والأعمال المكملة لها (أم الهيمان) أحد أهم مشاريع البنية التحتية في الكويت، وتم طرحه بالتعاون مع وزارة الأشغال وفقا لأحكام القانون (رقم 116 لسنة 2014) بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف المشروع إلى تلبية الحاجة الملحة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لمعالجة مياه الصرف الصحي الموجودة حاليا في المنطقة الجنوبية من الكويت، وستتوزع ملكية المشروع بنسبة 10% للهيئة العامة للاستثمار و40% يملكها المستثمر الاستراتيجي، ونسبة 50% من أسهم المشروع للهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نيابة عن المواطنين الكويتيين إذ سيتاح لهم الاكتتاب بعد وصول المشروع إلى مرحلة التشغيل الكامل.



وأشارت د.الفارس إلى أن المحطة سيتم تنفيذها بالتعاون بين هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة الأشغال، حيث يشمل المشروع قسمين، الأول وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل BOT، والثاني وفقا لنظام التصميم والبناء والتشغيل DBO، وسيتعين على المستثمر تشغيل وصيانة المحطة لمدة 25 عاما، كما يعتبر مشروع (أم الهيمان) من المشاريع الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الخليج العربي، إذ يتضمن إنشاء محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة داخل محطة أم الهيمان الحالية بطاقة استيعابية مضاعفة.



وأضافت أن ما يميز المشروع أنه يتضمن إنشاء خطوط للصرف الصحي والمياه المعالجة من محطة ضخ العقيلة إلى المحطة الجديدة وخط للطوارئ ومحطة تحويل كهربائية رئيسية، حيث سيتم توفير 50% من الكهرباء اللازمة لتشغيل المحطة من الطاقة المتجددة، كما ستكون المحطة قابلة للتوسعة مستقبلا لتصل طاقتها الاستيعابية النهائية إلى 700 ألف متر مكعب يوميا، مما سيخدم مناطق جنوب طريق الدائري السادس وضاحية صباح السالم ومدينة صباح الأحمد السكنية. كما أن المشروع يهدف في مجمله إلى تطوير عملية معالجة مياه الصرف الصحي بالمنطقة الجنوبية، وإزالة محطة تنقية الرقة بمنطقة الظهر، وإنشاء شبكات نقل وتوزيع لمياه الصرف الصحي التي تتم معالجتها، لتستخدم في ري المساحات الخضراء والمناطق الزراعية وخدمة النمو السكاني المرتقب، علاوة على حماية البيئة البرية والبحرية وصحة الفرد، إضافة إلى تخفيف التأثيرات السلبية على البيئة، كما تهدف المحطة إلى تحسين أداء البنية التحتية للصرف الصحي وتحويلها إلى بنية تحتية مستدامة وفقا للمعايير العالمية لتحقيق الأهداف المرجوة.



الجدير بالذكر أن مشروع توسعة محطة أم الهيمان قد فاز بجائزة (PFI AWARDS 2020) كأفضل شراكة بين القطاعين العام والخاص بالشرق الأوسط وأفريقيا لسنة 2020 والتي أعلن عنها المشروع المالي العالمي (PFI) التابع لمؤسسة تومسون رويترز العالمية.