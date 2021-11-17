قام الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائب رئيس الحرس الوطني بجولة في معسكر التحرير، حيث التقى المعاون للإسناد الإداري العميد م.عصام نايف عصام، واطلع على أحدث الآليات التي دخلت الخدمة في الحرس الوطني لدعم وحدات المعاون للإسناد الإداري في أداء المهام على أكمل وجه.



واستمع نائب رئيس الحرس الوطني إلى إيجاز عن المستشفى الميداني، الذي تم التعاقد لتنفيذه خلال أزمة كورونا بعد قيام الحرس الوطني بتجهيز مستشفى ميداني لخدمة أهالي منطقة المهبولة، ونجاحه في الدور المنوط به في تقديم الدعم والإسناد لوزارة الصحة وتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات، وسعى الحرس الوطني لتحديث معداته وآلياته بدعم من قيادته الكريمة ليستمر كجهاز الإسناد الأول لمختلف قطاعات الدولة.



ويتميز المستشفى الميداني الجديد بسهولة الاستخدام والتخزين والقدرة على نقله لأي موقع، ويحتوي على أحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتكاملة لضمان تقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات، ويضم غرفة للعمليات الصغرى وغرف للملاحظة وعيادات متخصصة، واستراحة للأطباء، وغرف استقبال للمرضى، كما يمكن تقسيم المستشفى حسب الحاجة جزءا للرجال وآخر للنساء.



واستعرض نائب رئيس الحرس الوطني خلال الزيارة قوارب الإنقاذ والآليات والمعدات المستخدمة في تفعيل خطة الأمطار للتعامل مع تجمعات المياه وإنقاذ العالقين وتسهيل حركة الطرق، وتفقد الآليات التي تم تصميمها خصوصا للحرس الوطني للمساعدة في تقديم الدعم والإسناد لأجهزة الدولة كسيارات الإطفاء الحديثة ومعدات الطوارئ الطبية، منها الدراجات الرباعية التي تستخدم في بعض حالات الإنقاذ والإسعاف، كما اطلع على منظومة الوقود الجديدة في فرع الإمداد والتي تشمل محطة وقود متنقلة للبنزين والديزل تم تدشينها مؤخرا في الحرس الوطني ويمكن استخدامها في أماكن مختلفة.



وفي ختام الجولة تفقد نائب رئيس الحرس الوطني المخبز الآلي الذي تم إنشاؤه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المخبوزات لمعسكرات الحرس الوطني.



وأكد الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائب رئيس الحرس الوطني على توفير كل الإمكانات لتحديث منظومة العمل داخل معسكرات الحرس الوطني وتزويد الوحدات باحتياجاتها أولا بأول ومواكبة المستجدات في كل المجالات ليتسنى لرجال الحرس الوطني القيام بواجباتهم في خدمة الوطن بكفاءة واقتدار.