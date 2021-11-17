«مدهش، كيف ينقلبون ضدي عندما تسلط عليهم أضواء الكاميرات ليتحدثوا عني»
دونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق، يهاجم مديرة اتصالات البيت الأبيض أثناء إدارته، أليسا فرح، بعد أن أعلنت، في البرنامج الحواري الأميركي ذا فيو، أنه أقر أمامها بخسارته الانتخابات.
«كنا يافعين وأغبياء، لكن هذا ما أدى إلى نجاح سلسلة أفلام Twilight، على الشاشة وخارجها»
كريستين ستيوارت، الممثلة الأميركية، تصف ارتباطها السابق بزميلها في سلسلة Twilight الممثل روبرت باتنسون.
«الطفلة اعتمدت على أمها للبقاء على قيد الحياة، ولكن هذه الأم خذلتها»
إيد غونزاليس، شريف مقاطعة هاريس الأميركية، بعد القبض على أم أميركية قادت سيارتها مخمورة ومعها أطفالها، مما أدى إلى حادث، فقدت فيه ابنتها البالغة 4 سنوات حياتها.
«كل أمنياتي تحققت فيك، لأنك تجعليني إنسانا أفضل»
تايلور لوتنر، الممثل الأميركي، يعلن خطبته إلى الفتاة تاي دوم، عبر إنستغرام.