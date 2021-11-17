يقام مزاد في نيويورك على نحو ألف قطعة تخص عددا من أبرز نجوم موسيقى الروك الكبار الأميركيين والبريطانيين منذ ستينات القرن الفائت، ممن توفوا أو لايزالون على قيد الحياة، بينها مثلا غيتار لإريك كلابتون، ولائحة بخط يد كورت كوباين تتضمن عناوين أغنيات إحدى الحفلات، وسترة لويتني هيوستن من تصميم «فيرساتشي».



وأوضحت دار «جوليانز أوكشنز» للمزادات التي أطلعت الصحافيين على المجموعة الاثنين، قبل أيام من المزاد الذي يقام في 19 و20 نوفمبر بأحد مطاعم «تايمز سكوير» في مانهاتن، أن القطع المعروضة للبيع تبلغ نحو ألف استخدمها نجوم مثل مايكل جاكسون وليدي غاغا ومادونا وليد زيبلين والفيس بريسلي وبوب مارلي وجورج مايكل أو فرق منها «بيتلز» و«يو 2» و«غانز أن روزس» و«رولينغ ستونز».