أسامة دياب



أكد السفير الإيطالي لدى البلاد كارلو بالدوتشي أن الرئيس الإيطالي قرر منح د.حسن اشكناني وسام نجمة إيطاليا نظرا لجهوده في دعم التعاون الأكاديمي والأثري بين إيطاليا والكويت.



وأشار بالدوتشي في مجمل كلمته التي ألقاها خلال الحفل الذي أقامته السفارة لتقليد د.حسن أشكناني وسام نجمة إيطاليا إلى إسهامات أشكناني في دعم وتعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية بين البلدين، موضحا أنه عندما وصل إلى الكويت لتسلم مهام عمله كسفير لبلاده في سبتمبر 2019، بدأ التعاون معه للإعداد لسلسلة من الفعاليات لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية وكان أبرزها إنشاء المدرسة الشتوية الأثرية الإيطالية - الكويتية في يناير 2020 والتي تنقسم إلى مدرسة شتوية في الكويت وحضور أكاديميين من إيطاليا، ومعسكر صيفي في إيطاليا، ولقد زار الكويت لمدة أسبوع أساتذة وباحثون نخب في مجال الآثار من جامعة سابينزا روما العريقة - أقدم جامعة في إيطاليا تأسست 1303- وكانت عبارة عن مجموعة من المحاضرات والورش العلمية لطلبة جامعة الكويت والمختصين والمهتمين إضافة الى الزيارات الميدانية الى متاحف الكويت والمواقع الأثرية في الصبية وفيلكا والشويخ.



ولفت إلى أن أشكناني لعب دورا فاعلا ومعينا في الإعداد لفعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 60 لاعتراف إيطاليا بالكويت في عام 1961، حيث كانت لديه العديد من الأفكار المميزة، فضلا عن أنه من المهتمين بالكتب عن الرحالة الإيطاليين الذين زاروا المنطقة وكتب مقالا عن رحالة إيطالي زار الكويت ويعتبر أول إيطالي يتم توثيق رحلاته في كتاب وقررنا إضافة المقال إلى الكتاب عن الرحالة ليكون هديتنا إلى الكويت في الذكرى الـ 60 لاعتراف إيطاليا بالكويت.



بدوره، جدد د.حسن أشكناني شكره إلى السفير كارلو بالدوتشي على هذا الترشيح الكريم، والى رئيس إيطاليا سرجيو ماتاريلا على قبول الترشيح، وعبر عن امتنانه لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد على دوره الكبير في توطيد العلاقات بين دول العالم.



وأشاد أشكناني بهذه اللفتة الجميلة وان كانت على المستوى الشخصي إلا انها لبنة جديدة تضاف إلى أوصر الصداقة بين البلدين، كما أنها دافع لتكثيف التبادلات الممتازة بين الجامعات والمؤسسات الثقافية. ويعمل أشكناني أستاذ مشارك لعلم الآثار والأنثروبولوجيا في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت والمشرف على متحف ومختبر الآثار في الكلية ويشرف على أبحاث علمية لآثار الكويت في العصر الحجري قبل 7000 سنة بمنطقة الصبية وقبل 4000 سنة من مواقع أثرية بجزيرة فيلكا ومواقع أخرى من مملكة البحرين والمناطق المجاورة، وصدر له 6 مؤلفات حول آثار وتراث الكويت.