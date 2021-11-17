وجه وزير التموين والتجارة الداخلية المصرية د.علي المصيلحي بتسيير سيارات متنقلة بالأماكن التي تضررت من السيول بأسوان، لتوفير السلع للمواطنين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد كمال - في بيان امس- إن الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة سيرت أمس 6 سيارات متنقلة بالأماكن التي تضررت من السيول بأسوان وهي (أبوالريش - كومبو - غرب دراو - منطقة الشلال - المنطقة الأولى الرعاية)، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بتلك الأماكن بتخفيضات كبيرة.
وأضاف ان سعر تلك السلع بالنسبة للسكر 8.50 جنيهات للكيلو، والأرز بـ 8 جنيهات للكيلو، والزيت عبوة زنة 800 غرام بسعر 21 جنيها، والعبوة زنة واحد لتر بسعر 25 جنيها.
وأوضح أن الشركة المصرية لتجارة الجملة سترسل اليوم عددا من السيارات لتوفير كل احتياجات المواطنين في تلك الأماكن من السلع، مشيرا إلى تواجد تنسيق كامل بين وزارة التموين ومحافظة أسوان، مشيرا إلى أن وزير التموين وجه مديرية التموين بأسوان بزيادة المخزون الاستراتيجي من الدقيق بالمخابز ومتابعة عملها لحظة بلحظة لتوفير كل احتياجات المواطنين من الخبز المدعم.