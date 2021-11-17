وجه وزير ‏التموين والتجارة الداخلية المصرية د.علي المصيلحي بتسيير سيارات متنقلة بالأماكن ‏التي تضررت من السيول بأسوان، لتوفير السلع للمواطنين.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد كمال - في بيان امس- إن ‏الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة سيرت أمس 6 سيارات متنقلة بالأماكن التي تضررت من ‏السيول بأسوان وهي (أبوالريش - كومبو - غرب دراو‏‏ - منطقة الشلال - المنطقة الأولى الرعاية)، لتوفير السلع ‏الغذائية للمواطنين بتلك الأماكن بتخفيضات كبيرة.



وأضاف ان ‏سعر تلك السلع بالنسبة للسكر 8.50 جنيهات للكيلو، والأرز بـ 8 ‏جنيهات للكيلو، والزيت عبوة زنة 800 غرام بسعر 21 جنيها، ‏والعبوة زنة واحد لتر بسعر 25 جنيها.



وأوضح أن الشركة المصرية لتجارة ‏الجملة سترسل اليوم عددا من السيارات لتوفير كل احتياجات المواطنين في ‏تلك الأماكن من السلع، مشيرا إلى تواجد تنسيق كامل بين وزارة التموين ومحافظة أسوان، مشيرا إلى أن وزير التموين وجه مديرية التموين بأسوان ‏بزيادة المخزون الاستراتيجي من الدقيق بالمخابز ومتابعة عملها ‏لحظة بلحظة لتوفير كل احتياجات المواطنين من الخبز المدعم.‏