أصدرت تريند مايكرو إنكوربوريتد، الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني، تقريرها نصف السنوي لعام 2021 تحت عنوان: «هجمات على جميع المستويات».



وسلط التقرير الأمني الضوء على مشهد التهديدات في النصف الأول من العام الحالي والذي يتطور بشكل سريع. كما يزود التقرير قادة الأعمال بأفضل الإرشادات الاستراتيجية لحماية شركاتهم ومؤسساتهم في ظل الاقتصاد الرقمي.



وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، فقد تصدت حلول تريند مايكرو لـ 40.9 مليار تهديد سيبراني عبر البريد الإلكتروني، والملفات والروابط الخبيثة على مستوى العالم، بزيادة سنوية بلغت 47%. واستمرت فيروسات الفدية في تصدر مشهد التهديدات، حيث تابع مجرمو الإنترنت استهداف جهات كبيرة ومشهورة عن طريق توظيف أدوات وتقنيات متطورة طويلة المكوث في النظام لسرقة وتشفير بيانات الضحايا. وشهد القطاع المصرفي تأثرا بنسب متذبذبة بلغت 1.318% على صعيد هجمات فيروسات الفدية خلال النصف الأول من عام 2021.



وعلى صعيد الكويت، حجبت حلول تريند مايكرو ما يقرب من 6 ملايين (5.997.116) هجمة عبر البريد الإلكتروني في الدولة، فضلا عن منع وقوع ما يزيد على 1.3 مليون (1.393.583) هجمة عبر الروابط الضارة، وأكثر من 2000 (2775) هجمة عبر الروابط المضيفة، بالإضافة إلى أكثر من 749 ألف (749.723) هجمة عبر البرامج الضارة تم تحديدها وإيقافها.



وأظهر التقرير أن الشبكات المنزلية في الكويت كانت عامل جذب لمجرمي الإنترنت الذين استهدفوا الأنظمة والأجهزة والشبكات، في هذا الإطار فقد حجبت حلول Smart Home Network من تريند مايكرو أكثر من 78 ألفا (78.666) هجمة داخلية وخارجية، بالإضافة إلى منع حصول نحو 660 ألفا (659.883) هجمة من القراصنة الساعين الى استهداف أو السيطرة على الشبكات المنزلية عبر البرامج الضارة للوصول إلى معلومات حساسة، أو اعتراض الاتصالات، أو شن هجمات خارجية.



وبهذا الصدد، قال أسعد عرابي، المدير الاقليمي في تريند مايكرو بمنطقة الخليج العربي: «مرت المؤسسات في الفترة الماضية بسلسلة من التغييرات لتستوعب الآثار المترتبة على الوباء، ولعل أول هذه التغييرات هو الانتقال السريع نحو التحول الرقمي، ولذلك، تحتاج الشركات إلى تبني حلول أمنية قوية لتأمين رحلاتها الرقمية ولتتمكن من النمو بأمان في ظل العصر الرقمي الجديد. وفي هذا الإطار، توفر تريند مايكرو تقريرها الأمني الخاص بالنصف الأول من عام 2021 لمساعدة الشركات في الدولة على اتخاذ القرارات المناسبة للتصدي لتهديدات العصر الحديث والاستعداد لتحديات المستقبل».



والجدير بالذكر أن تريند مايكرو تتعاون مع كلا القطاعين العام والخاص لرفع مستوى الوعي وسد فجوة المعرفة بالأمن السيبراني بما يعزز من أمن رحلات التحول الرقمي الخاصة بمؤسسات الكويت. وتحتل الشركة موقع الصدارة من حيث تقديم حلول أمنية مبتكرة للشركات تتميز بقدرتها على توفير تغطية أمنية واسعة، واستخبارات ذكية عن التهديدات وميزات اكتشاف واستجابة موسعة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات.



كما تستضيف تريند مايكرو مؤتمر «CLOUDSEC 2021» في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2021، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إعادة استراتيجياتها الأمنية تجاه السحابة. وسيناقش القادة والخبراء المتخصصون في مجال الأمن الإلكتروني أحدث التوجهات الأمنية، وستعقد كذلك مناقشات وندوات جماعية سيتم التطرق من خلالها إلى المبادرات والحلول السيبرانية الجديدة.