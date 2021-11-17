عبدالعزيز الفضلي



طلبت الهيئة العامة لشؤون القصر من وزارة التربية السماح لـ 22 باحثة اجتماعية من العاملات في الهيئة بدخول مدارس التعليم العام لمتابعة فئة الطلاب المشمولين بوصاية الهيئة.



جاء ذلك في كتاب وجهته مديرة إدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية في الهيئة العامة لشؤون القصر تماضر العمر لوكيل التعليم العام أسامة السلطان، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث قالت فيه: يرجى التكرم بتسهيل مهمة الباحثات الاجتماعيات من إدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية لمتابعة القصر المشمولين بوصاية الهيئة دراسيا وسلوكيا وتقديم المساعدة لهم.