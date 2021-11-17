أعلن رئيس الجمعية الطبية د.أحمد العنزي، عن انطلاق المؤتمر الدولي التاسع للطب المركّز على الفرد غدا الخميس الساعة ١ ظهرا تحت رعاية وزير الصحة في مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي.

وذكر أن الجهات المشاركة في المؤتمر هي الجمعية الطبية الكويتية والكلية الدولية للطب المركّز على الفرد بالاضافة للجمعية الطبية العالمية WMA.

وبين أن المؤتمر الدولي التاسع للطب المركّز على الفرد Person-centered medicine يعتمد على مفهوم Person-centered medicine على التركيز على الشخص بأكمله وهو مركز مفهوم الصحة والهدف الصحيح للرعاية الصحية.

وافاد بأن المؤتمر يهدف الى تسليط الضوء على جوانب الالتزام الأخلاقي والرعاية الفردية و الإطار التفسيري الشامل والوعي الثقافي والاستجابة ، فضلا عن كيفية التواصل والعلاقة المشتركة بين الطبيب والمريض والأسرة للتشخيص التعاوني واتخاذ القرار المشترك.

ونوه الى أن الموضوع الرئيسي للمؤتمر الدولي التاسع لـلطب المركّز على الفرد يمثل هذه السنة الثقافة والرعاية السريرية التي تركّز على الشخص والصحة العامة في إقليم شرق المتوسط، علما انه وضمن هذا الموضوع الرئيسي الواسع ، سيتم تسليط الضوء على بعض الموضوعات الاخرى مثل الأوبئة والأمراض المزمنة غير المعدية والصحة العقلية.

واوضح ان هناك فعاليات اضافيه على هامش الموتمر، حيث سيتضمن المؤتمر على ورشتي عمل في اليوم الأول والثاني