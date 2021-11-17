يسجل مديرو الشركات في لندن طلبات للحصول على مساحات مكتبية جديدة، في محاولات لجذب الموظفين إلى العودة إلى العمل من مكاتبهم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن شركة بريتش لاند للتنمية العقارية قولها في بيان اليوم الأربعاء إن الطلب على المكاتب في العاصمة البريطانية قد انتعش بشكل حاد مع التزام الشركات بمساحة جديدة تبلغ 819 ألف قدم مربع في الأشهر الستة حتى أيلول/سبتمبر.

ويعادل ذلك مساحة أكثر من 10 ملاعب لكرة القدم، ويتضمن المكان حاليا مقرا جديدا لشركة المحاماة ألين آند أوفاري في قسم برود جيت 1 بالشركة، والذي تم تأجيره مسبقا بالكامل قبل اكتماله، ومكان أيضا لشركة ميتا بلاتفورمز المالكة لفيسبوك.

وقالت الشركة في بيان " هناك تفاؤل متجدد في مكاتب لندن مع زيادة ثقة شاغليها في الالتزام بالمساحة مع عودة موظفيهم إلى المكتب ... يركز الطلب بشدة على أفضل مساحة، مع التركيز على الاستدامة والجودة والمساحة المشتركة والمرنة ووصلات النقل الممتازة".

وتسبب وباء كورونا وما ترتب عليه من قيود فرضتها الحكومة في قلب ممارسات العمل في جميع أنحاء العالم حيث تم نقل عمل ملايين الموظفين من المكاتب إلى منازلهم.

وأدت التجربة الاجتماعية غير المسبوقة في العمل القسري من المنزل إلى نقاش حول مستقبل العمل من المكتب حيث أحب العاملون الوضع الجديد الذى يتسم بالمرونة وشهد نهاية التنقل اليومي للوصول لمقر العمل .