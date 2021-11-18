يعقوب العوضي



فاز فريق كرة اليد بنادي القادسية على فريق السالمية 24 - 22 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، ورفع الملكي رصيده إلى 10 نقاط محتلا المركز الثالث مؤقتا فيما بقي السالمية على رصيده السابق بـ 9 نقاط في المركز الرابع.



وفي مباراة أخرى، فاز كاظمة على القرين 31 - 29 ورفع السفير رصيده إلى 10 نقاط محتلا وصافة الترتيب مؤقتا بفارق الأهداف عن القادسية بينما بقي القرين دون نقاط.



وشهدت مباراة كاظمة والقرين تواجد الحكمة معالي العنزي ضمن الطاقم التحكيمي، حيث شاركت في إدارة المباراة مع الحكم الدولي جاسم السويلم، ونال أداؤها استحسان متابعي اللعبة والأجهزة الإدارية والفنية للفرق.



إلى ذلك، وضمن منافسات دوري الدرجة الأولى فاز النصر على الجهراء 27 - 22 في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من امس على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد بالدعية ضمن الجولة الثامنة من البطولة، ورفع العنابي رصيده إلى 8 نقاط بينما بقي الجهراء على رصيده السابق بـ6 نقاط. كما فاز الصليبخات على التضامن 31 - 19 ورفع رصيده إلى 14 نقطة وظل التضامن على رصيده السابق بـ 6 نقاط.