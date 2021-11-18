هادي العنزي



يستأنف اليوم دوري الدرجة الأولى لكرة السلة بعد توقف بدأ منذ الأول من نوفمبر الجاري، بمباراتين، حيث يلعب في الأولى الصليبخات مع الشباب في الـ 5:30 مساء على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، فيما يصطدم العربي بعدها باليرموك في الـ 7:30 مساء على ذات الصالة.



في المباراة الأولى، يسعى الشباب لتحقيق فوز ثالث تواليا بعد فوزه على منتخب تحت 19 سنة، والساحل، فيما يأمل الصليبخات أن تكون فترة التوقف كافية لتحقيق فوزه الثاني في الدوري، بعدما تجاوز منتخب تحت 19 سنة 87-59 نقطة.



وفي المباراة الثانية، تبدو حظوظ اليرموك الذي شارك في بطولة الأندية العربية لكرة السلة بالإسكندرية أكتوبر الماضي، أكبر لتحقيق فوزه الثاني في البطولة بقيادة مدربه الوطني خالد القلاف، فيما يأمل المدرب الوطني طلال بلال تجاوز التعثر الأخير للأخضر أمام العربي بخسارته 71-104 نقطة.