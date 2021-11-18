أصدرت الأندية الخاصة برياضة المعاقين في الكويت (نادي مبارك الكبير الرياضي للمعاقين - نادي وربة الرياضي للمعاقين - نادي الإرادة الرياضي للمعاقين - النادي الكويتي الرياضي للمعاقين - نادي البصيرة الرياضي للمكفوفين) بيانا صحافيا حذرت فيه من التعامل مع فيصل جواد الربيعي باسم الأندية الكويتية.



وقالت الأندية في بيانها ان الربيعي (عراقي الجنسية) لا يمثل الأندية الرياضة للمعاقين في الكويت ولم يشارك في أي بطولة محلية أو دولية تحت اسم الكويت. وأضافت ان أي تعامل باسم الأندية الكويتية لرياضة المعاقين لا بد أن يكون من خلال الممثلين الشرعيين المنتخبين من الأندية، ولن يكون لأي شخص استغلال اسم الأندية الكويتية في الحديث أو المشاركة باسم الكويت في أي اجتماعات أو بطولات محلية أو دولية دون الرجوع إلى الأندية، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق الأندية ضد أي استغلال لاسم الأندية الكويتية في أي من المحافل المحلية والدولية.