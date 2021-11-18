هل يمكن أن يؤثر شرب القهوة على زيادة عدد خطوات المشي اليومية؟



قد يساعد تناول القهوة في زيادة عدد خطواتك، وفقا للعلماء، الذين وجدوا أن الأشخاص الذين يشربون القهوة يمشون 1000 خطوة إضافية يوميا، ففي تجربة عشوائية، شارك فيها 100 متطوع بالغ يرتدون أجهزة تخطيط كهربية القلب بشكل مستمر، تتبع الباحثون تناول الكافيين والحركة والنوم والصحة على مدى أسبوعين.



وكانت هناك آثار صحية مفيدة وضارة على المدى القصير لتناول القهوة، وفقا لفريق من جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو.



وقال الفريق إنه في الأيام التي يشرب فيها المتطوعون القهوة، كانوا يمشون 1000 خطوة إضافية على مدار أيام، مع مساهمة كل فنجان إضافي في زيادة بمقدار 600 خطوة. ومع ذلك، يبدو أن شرب القهوة قلل من مدة النوم بمقدار 36 دقيقة للكوب الأول، و18 دقيقة إضافية لكل فنجان إضافي.



ولم يذكر الفريق سبب حدوث ذلك، لكن النتائج «تسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين القهوة والصحة». وتعد الدراسة أول تجربة عشوائية للتحقيق في عواقب استهلاك القهوة في الوقت الفعلي.



وقال معد الدراسة، غريغوري ماركوس: «القهوة هي أكثر المشروبات استهلاكا في العالم، لكن آثارها الصحية لاتزال غير مؤكدة». وقام د.ماركوس وزملاؤه بتسجيل 100 متطوع بالغ في دراستهم، وجعلهم جميعا يرتدون سلسلة من أجهزة الاستشعار والشاشات.



وحصل الباحثون أيضا على عينات لعاب الحمض النووي من المشاركين لتقييم المتغيرات الجينية التي قد تؤثر على استقلاب الكافيين. وكانت هناك أيضا استبيانات يومية للمتطوعين، تحدد كمية القهوة التي يستهلكونها كل صباح.



واكتشف الفريق أن شرب القهوة أدى إلى زيادة بنسبة 54% في نوع من ضربات القلب غير الطبيعية التي تنشأ في حجر القلب السفلية. ومع ذلك، وجدوا أن شرب المزيد من القهوة كان مرتبطا أيضا بنوبات أقل من تسرع القلب فوق البطيني، وهو نظام قلب سريع بشكل غير طبيعي ينشأ من حجرات القلب العلوية.



واكتشف الفريق أن تناول القهوة كان مرتبطا باستمرار بمزيد من النشاط البدني بالإضافة إلى قلة النوم. وقدمت الدراسة في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأميركية لعام 2021.

عن «ديلي ميل»